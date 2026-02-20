16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МегаФон и ПГУТИ запустят программу подготовки кадров для телеком-отрасли Компания Т1 Облако вышла на рынок мониторинга информационной безопасности Кирилл Пшинник: "Искусственный интеллект становится великим уравнителем в возможностях" 17 февраля прошла открытая питч-сессия инвестиционных ИТ-проектов "Сцена Опоры" Сбер открыл прием заявок в международный акселератор Sber500

ИТ Транспорт и связь

МегаФон и ПГУТИ запустят программу подготовки кадров для телеком-отрасли

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оператор и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование кадрового потенциала для телекоммуникационной отрасли России. Документ предусматривает совместную разработку образовательных программ, проведение научно-исследовательских проектов и усиление практической подготовки профильных специалистов.

Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона и Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона и Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики
Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Базой для партнерства станет направление "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". Учебные курсы для студентов этого профиля разработают с учётом реальных технологических запросов и стандартов МегаФона. Все программы будут сопровождаться созданием современных учебно-методических материалов, развитием лабораторной базы университета и регулярной актуализацией учебного контента в соответствии с эволюцией технологий и стандартов отрасли.

Как лидер рынка МегаФон берет на себя экспертную поддержку проекта. Компания будет определять нужные компетенции, внедрять учебные модули и контролировать качество подготовки студентов.

"ПГУТИ — один из ключевых профильных вузов для телекома, с которым мы сотрудничаем много лет. Сегодня в разных подразделениях МегаФона работают более 480 выпускников университета, причем некоторые из них уже возглавляют федеральные департаменты. Наша цель — объединить усилия так, чтобы студенты выпускались подготовленными к работе: знали конфигурацию сети и регламенты конкретного оператора", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

"Для нас важно обеспечить не только высокий уровень теоретических знаний, но и готовность выпускников к решению производственных задач с первого дня работы. Соглашение задаёт переход к системной модели взаимодействия университета и бизнеса, где образовательный процесс строится вокруг реальных задач отрасли, а студенты получают доступ к передовым технологиям и экспертной поддержке ещё на этапе обучения", — рассказал Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

В 2026 году на факультете систем и сетей связи ПГУТИ стартуют три ключевые образовательные инициативы, разработанные при непосредственном участии экспертов МегаФона. Первый — курс "Сети доступа" будет ориентирован на практическую подготовку студентов к проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов связи. А во втором полугодии 2026 года стартует курс "Оптимизация параметров сетей связи", посвящённый анализу, тонкой настройке и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.Кроме того, при поддержке МегаФона будет проведена актуализация и разработка новых бакалаврских программ по специальности 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", по двум профилям. Будут готовить специалистов по проектированию и автоматизации корпоративных и сетей доступа в соответствии с требованиями оператора, которые сфокусируются на изучении мобильных технологий поколения 5G, V2X, IoT и спутниковых системах. Программа обеспечит подготовку к работе с динамическими, распределёнными архитектурами связи, включая транспортные и промышленные сценарии применения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1