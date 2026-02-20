МегаФон и ПГУТИ запустят программу подготовки кадров для телеком-отрасли

Оператор и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование кадрового потенциала для телекоммуникационной отрасли России. Документ предусматривает совместную разработку образовательных программ, проведение научно-исследовательских проектов и усиление практической подготовки профильных специалистов.

Базой для партнерства станет направление "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". Учебные курсы для студентов этого профиля разработают с учётом реальных технологических запросов и стандартов МегаФона. Все программы будут сопровождаться созданием современных учебно-методических материалов, развитием лабораторной базы университета и регулярной актуализацией учебного контента в соответствии с эволюцией технологий и стандартов отрасли.

Как лидер рынка МегаФон берет на себя экспертную поддержку проекта. Компания будет определять нужные компетенции, внедрять учебные модули и контролировать качество подготовки студентов.

"ПГУТИ — один из ключевых профильных вузов для телекома, с которым мы сотрудничаем много лет. Сегодня в разных подразделениях МегаФона работают более 480 выпускников университета, причем некоторые из них уже возглавляют федеральные департаменты. Наша цель — объединить усилия так, чтобы студенты выпускались подготовленными к работе: знали конфигурацию сети и регламенты конкретного оператора", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

"Для нас важно обеспечить не только высокий уровень теоретических знаний, но и готовность выпускников к решению производственных задач с первого дня работы. Соглашение задаёт переход к системной модели взаимодействия университета и бизнеса, где образовательный процесс строится вокруг реальных задач отрасли, а студенты получают доступ к передовым технологиям и экспертной поддержке ещё на этапе обучения", — рассказал Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

В 2026 году на факультете систем и сетей связи ПГУТИ стартуют три ключевые образовательные инициативы, разработанные при непосредственном участии экспертов МегаФона. Первый — курс "Сети доступа" будет ориентирован на практическую подготовку студентов к проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов связи. А во втором полугодии 2026 года стартует курс "Оптимизация параметров сетей связи", посвящённый анализу, тонкой настройке и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.Кроме того, при поддержке МегаФона будет проведена актуализация и разработка новых бакалаврских программ по специальности 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", по двум профилям. Будут готовить специалистов по проектированию и автоматизации корпоративных и сетей доступа в соответствии с требованиями оператора, которые сфокусируются на изучении мобильных технологий поколения 5G, V2X, IoT и спутниковых системах. Программа обеспечит подготовку к работе с динамическими, распределёнными архитектурами связи, включая транспортные и промышленные сценарии применения.