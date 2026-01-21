T2 и "Солар" запустили автоматический мониторинг утечек персональных данных

T2, российский оператор мобильной связи, и "Солар" запустили новую цифровую услугу для абонентов — автоматический мониторинг утечек данных. Сервис обеспечит дополнительную защиту персональной информации абонентов от мошенников и спамеров. Услуга отслеживает утечки с номером телефона клиента и мгновенно уведомляет его о нарушении.
Новая система автоматического мониторинга утечек данных Т2, разработанная совместно с "Соларом", круглосуточно сканирует источники на предмет появления номеров телефонов абонентов в базах утечек. Как только система обнаруживает утечку, клиент мгновенно получает push-уведомление в мобильном приложении, а также SMS с 9:00 до 22:00 по местному времени.
При обнаружении компрометации данных пользователь может заказать подробный отчет, содержащий информацию о типе раскрытой персональной информации, источнике утечки и других важных деталях инцидента. На основе этих данных абонент может оперативно сменить скомпрометированные пароли или подготовиться к возможным звонкам спамеров и мошенников.
Сервис доступен в рамках продвинутого уровня защиты платформы SafeWall. Подключить услугу можно на сайте или в мобильном приложении Т2 в разделе SafeWall. Абонентская плата за сервис составит 100 рублей в месяц. При этом запросить отчет об утечках может любой абонент бесплатно.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"В условиях роста киберугроз и массовых кибератак, направленных как на частные лица, так и на крупные компании, увеличивается риск раскрытия персональной информации. T2 заботится о безопасности своих абонентов и стремится опережать новые вызовы цифровой эпохи. Ежедневно мы предотвращаем в среднем 2,7 млн нежелательных вызовов и около 120 тыс. SMS с подозрительными ссылками. Помимо автоматических систем защиты, мы стараемся привить абонентам навыки цифровой гигиены. Новая услуга стала очередным шагом в этом стремлении — она позволяет мгновенно выявлять инциденты утечки данных и минимизировать их последствия. Благодаря своевременным уведомлениям клиенты получают возможность оперативно реагировать и принимать необходимые меры для защиты своих данных".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"С развитием цифровых сервисов вопросы защиты персональных данных становятся все более актуальными. Задача Т2 и "Солара" — помогать абонентам вовремя узнавать о возможных рисках и оперативно на них реагировать. Автоматический мониторинг позволяет выявлять появление данных в открытых источниках и дает пользователям время, чтобы принять необходимые в ситуации меры — например, сменить пароли. Для нас важно, чтобы такие инструменты стали привычной частью цифровой среды. Уже сегодня Т2 как мобильный оператор в среднем предотвращает 2,7 млн нежелательных вызовов и около 120 тысяч SMS с подозрительными ссылками ежедневно".
