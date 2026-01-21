16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
T2 и "Солар" запустили автоматический мониторинг утечек персональных данных Буксир и согреться: морозы подхлестнули спрос на автоуслуги в Самаре Жители Самарской области начали год с онлайн-покупок Региональные сервисы Самарской области вошли в "белый список" Платформа "Сфера" и компания CodeScoring объединили решения для защиты цепочки поставок ПО

Транспорт и связь Экономика и бизнес

T2 и "Солар" запустили автоматический мониторинг утечек персональных данных

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, и "Солар" запустили новую цифровую услугу для абонентов — автоматический мониторинг утечек данных. Сервис обеспечит дополнительную защиту персональной информации абонентов от мошенников и спамеров. Услуга отслеживает утечки с номером телефона клиента и мгновенно уведомляет его о нарушении.

Фото: Shutterstock / Prostock-studio

Новая система автоматического мониторинга утечек данных Т2, разработанная совместно с "Соларом", круглосуточно сканирует источники на предмет появления номеров телефонов абонентов в базах утечек. Как только система обнаруживает утечку, клиент мгновенно получает push-уведомление в мобильном приложении, а также SMS с 9:00 до 22:00 по местному времени.

При обнаружении компрометации данных пользователь может заказать подробный отчет, содержащий информацию о типе раскрытой персональной информации, источнике утечки и других важных деталях инцидента. На основе этих данных абонент может оперативно сменить скомпрометированные пароли или подготовиться к возможным звонкам спамеров и мошенников.

Сервис доступен в рамках продвинутого уровня защиты платформы SafeWall. Подключить услугу можно на сайте или в мобильном приложении Т2 в разделе SafeWall. Абонентская плата за сервис составит 100 рублей в месяц. При этом запросить отчет об утечках может любой абонент бесплатно.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"В условиях роста киберугроз и массовых кибератак, направленных как на частные лица, так и на крупные компании, увеличивается риск раскрытия персональной информации. T2 заботится о безопасности своих абонентов и стремится опережать новые вызовы цифровой эпохи. Ежедневно мы предотвращаем в среднем 2,7 млн нежелательных вызовов и около 120 тыс. SMS с подозрительными ссылками. Помимо автоматических систем защиты, мы стараемся привить абонентам навыки цифровой гигиены. Новая услуга стала очередным шагом в этом стремлении — она позволяет мгновенно выявлять инциденты утечки данных и минимизировать их последствия. Благодаря своевременным уведомлениям клиенты получают возможность оперативно реагировать и принимать необходимые меры для защиты своих данных".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"С развитием цифровых сервисов вопросы защиты персональных данных становятся все более актуальными. Задача Т2 и "Солара" — помогать абонентам вовремя узнавать о возможных рисках и оперативно на них реагировать. Автоматический мониторинг позволяет выявлять появление данных в открытых источниках и дает пользователям время, чтобы принять необходимые в ситуации меры — например, сменить пароли. Для нас важно, чтобы такие инструменты стали привычной частью цифровой среды. Уже сегодня Т2 как мобильный оператор в среднем предотвращает 2,7 млн нежелательных вызовов и около 120 тысяч SMS с подозрительными ссылками ежедневно".

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1