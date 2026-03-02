В 2026 г. в Самарской области подорожают речные перевозки

С 2026 г. в регионе вырастет стоимость речных перевозок пассажиров и багажа. Соответствующий приказ комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, стоимость переправы из Самары до Рождествено составит 120 руб. для взрослых и 60 руб. для детей.

Билет до Винновки (Осиновка) из областной столицы будет стоить 180 руб. и 90 руб. соответственно. До Зольного полный тариф — 210 руб., детский — 105 рублей. До Ширяево билет обойдется в 170 руб. для взрослого и 85 руб. — детский.

Цена перевозки багажа составит 20% от пассажирского тарифа за каждые 10 килограммов.