Авито Авто: почти каждый второй житель ПФО планирует покупку автомобиля в 2026 году

По данным Авито Авто, почти половина жителей Приволжского федерального округа (42%) задумываются о приобретении автомобиля в 2026 году. В среднем участники опроса готовы потратить на покупку около 1 683 000 рублей. Эксперты Авито Авто провели опрос среди 1 900 респондентов из Приволжья и узнали, какой автомобиль они мечтают приобрести в наступающем году.

14% опрошенных планируют взять новую машину из салона, 17% — купить модель с пробегом, а еще 11% рассматривают оба варианта, ещё не определившись с выбором своего будущего авто.

36% рассматривают бюджет до 1 млн рублей. Каждый третий респондент (35%) ищет машину стоимостью от 1 до 2 млн, 19% — от 2 до 3 млн, а 8% — от 3 до 5 млн. При этом приобрести авто стоимостью более 5 млн готовы 3% опрошенных.

Седан — один из самых популярных типов кузова автомобиля, его готовы выбрать почти треть потенциальных покупателей (31%). За кроссовер отдали голос 26% респондентов, за внедорожник — 24%. Каждый пятый респондент (22%) планирует купить хэтчбэк, а 16% — универсал или минивэн. Купе хотят лишь 7% людей.

Опрос показал, что машины с бензиновым двигателем до сих пор остаются одними из самых востребованных: их рассматривают в 81% случаев. Авто с дизельным двигателем готовы купить 14% опрошенных, с гибридным — 12%, а с электрическим — 9%.

Около 52% респондентов предпочитают автоматическую коробку передач, при этом столько же участников опроса готовы ездить на механике, 9% — на роботизированной КПП, а 8% — на вариаторе.

Почти половина жителей округа (44%) планируют приобрести авто с полным приводом. Треть (34%) рассматривает передний привод, а машину на заднем ищут 9% потенциальных покупателей.