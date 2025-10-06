Появился прогноз погоды на зиму в Самарской области

Гидрометцентр России дал прогноз аномалии средней за месяц температуры воздуха по Самарской области на отопительный период 2025–2026 годов. Судя по нему, погодным рекордам в регионе быть.
По словам синоптиков, в октябре и ноябре температура воздуха в Самарской области будет держаться в пределах нормы. Она составляет +5,9 и -2,2 градуса соответственно.
Начало зимы также ожидается стандартным, без аномалий. В декабре среднемесячная температура воздуха составит около -8,4 градуса. В январе показатель будет держаться на уровне -10,3 градуса.
А вот февраль, согласно прогнозу Гидрометцентра, будет аномально теплым. Норма для этого месяца составляет -10,3 градуса. Ожидается же, что столбики термометров будут подниматься выше +1 градуса.
Теплым, по прогнозу синоптиков, может быть и март. Обычно среднемесячная температура воздуха составляет около -3,8 градуса. Ожидается же выше +1 градуса.
В Гидрометцентре отмечают, что будут уточнять данные прогнозами на месяц. Наиболее точным же являются прогнозы на три дня.
