В первый день нового года в Самарской области родились 34 малыша

В государственных учреждениях здравоохранения Самарской области 1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.

Самый крупный ребенок появился на свет в роддоме Самарской городской клинической больнице N 2 им. Н. А. Семашко — мальчик весом 4000 граммов и ростом 58 сантиметров.

Наибольшее количество родов 1 января 2026 года приняли в Перинатальном центре Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина — родились 9 девочек и 4 мальчика.

В Тольятти новыми жителями города стали 6 девочек и 4 мальчика.

Напомним, что в регионе действуют меры поддержки для женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет- единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей. Многодетные семьи могут получить единовременную выплату (250 тыс. рублей) взамен земельного участка. И значительно упрощена процедура предоставления регионального семейного капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей — семьям больше не нужно собирать чеки, подтверждающие расходы. Теперь эта выплата осуществляется на основании самого факта, что семья стала многодетной. Все эти нововведения приняты по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте или лично в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства.

В прошлом году в рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, поставлено более 400 единиц медтехники в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5.