В Самаре на кадастровый учет поставили новое здание детской поликлиники

Новое здание детской поликлиники, рассчитанное на 500 посещений в смену, расположенное в Октябрьском районе Самары на ул. Николая Панова, 12, поставлено на государственный кадастровый учет. Об этом сообщили в самарском Росреестре.

Современный четырехэтажный корпус детской поликлиники, площадью почти 5,9 тыс. кв. м, построен в рамках национального проекта "Здравоохранение". В здании организована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализованы современные архитектурные решения, обеспечивающие комфорт и безопасность для маленьких пациентов. Продумана четкая система навигации, есть игровые комнаты для детей в ожидании приема врача. Также уделено внимание разделению потоков здоровых и больных детей - для снижения распространения инфекционных заболеваний. В составе поликлиники организовано отделение неотложной помощи, позволяющее оказывать экстренную медицинскую помощь.

В новой детской поликлинике можно будет получить медицинские консультации, диагностику и лечение, что повысит доступность и оперативность медицинской помощи.