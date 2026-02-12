Cамарские кардиохирурги спасли малыша с уникальным сочетанием врожденных пороков

Специалисты отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова провели несколько сложных операций маленькому пациенту с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.
Малыш родился недоношенным на 35 неделе беременности, с весом всего 1580 г и задержкой внутриутробного развития.
"У ребенка было выявлено уникальное сочетание двух тяжелых врожденных пороков сердца — двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка. В норме аорта отходит от левой половины сердца, а легочная артерия — от правой. У малыша обе эти жизненно важные артерии отходили только от правой половины. А также был выявлен аортолегочный септальный дефект. Эта патология в изолированном виде встречается очень редко. За 20 лет нашей работы это всего третий подобный случай", — рассказал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Антон Авраменко.
Сочетание этих двух пороков привело к тяжелым нарушениям кровообращения: массивному сбросу крови в правые отделы сердца, перегрузке легочных сосудов и сердечной недостаточности, что мешало ребенку расти и развиваться.
"В возрасте двух месяцев мы выполнили ребенку первую операцию: сузили ветви легочной артерии. Это позволило снизить объем крови, поступающий в легкие, и стабилизировать состояние маленького пациента", — отметил Антон Авраменко.
После вмешательства ребенок набрал около 400 г, однако тяжелая сердечная недостаточность сохранялась. Через месяц врачи провели вторую операцию.
"Это одна из самых сложных операций в детской кардиохирургии. Мы закрыли дефект между аортой и легочной артерией, а внутри правого желудочка создали специальный туннель, который "перенаправил" потоки крови, чтобы аорта получала кровь из левой половины сердца, а легочная артерия — из правой. Таким образом, анатомия сердца была полностью восстановлена", — пояснил специалист.
Уже через 13 дней после второй операции малыш был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Он продолжает амбулаторное наблюдение и получает медикаментозную терапию, которую планируют постепенно отменять в течение года. Ребенок растет, прибавляет в весе, и, что самое важное, его порок сердца полностью исправлен.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас