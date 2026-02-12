Cамарские кардиохирурги спасли малыша с уникальным сочетанием врожденных пороков

Специалисты отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова провели несколько сложных операций маленькому пациенту с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.

Малыш родился недоношенным на 35 неделе беременности, с весом всего 1580 г и задержкой внутриутробного развития.

"У ребенка было выявлено уникальное сочетание двух тяжелых врожденных пороков сердца — двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка. В норме аорта отходит от левой половины сердца, а легочная артерия — от правой. У малыша обе эти жизненно важные артерии отходили только от правой половины. А также был выявлен аортолегочный септальный дефект. Эта патология в изолированном виде встречается очень редко. За 20 лет нашей работы это всего третий подобный случай", — рассказал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Антон Авраменко.

Сочетание этих двух пороков привело к тяжелым нарушениям кровообращения: массивному сбросу крови в правые отделы сердца, перегрузке легочных сосудов и сердечной недостаточности, что мешало ребенку расти и развиваться.

"В возрасте двух месяцев мы выполнили ребенку первую операцию: сузили ветви легочной артерии. Это позволило снизить объем крови, поступающий в легкие, и стабилизировать состояние маленького пациента", — отметил Антон Авраменко.

После вмешательства ребенок набрал около 400 г, однако тяжелая сердечная недостаточность сохранялась. Через месяц врачи провели вторую операцию.

"Это одна из самых сложных операций в детской кардиохирургии. Мы закрыли дефект между аортой и легочной артерией, а внутри правого желудочка создали специальный туннель, который "перенаправил" потоки крови, чтобы аорта получала кровь из левой половины сердца, а легочная артерия — из правой. Таким образом, анатомия сердца была полностью восстановлена", — пояснил специалист.

Уже через 13 дней после второй операции малыш был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Он продолжает амбулаторное наблюдение и получает медикаментозную терапию, которую планируют постепенно отменять в течение года. Ребенок растет, прибавляет в весе, и, что самое важное, его порок сердца полностью исправлен.