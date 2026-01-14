В Красноярском районе открыты два современных фельдшерско-акушерских пункта

Около сотни жителей деревни Висловка Красноярского района получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Объект возведен в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В современном модульном здании прием ведет новый фельдшер. Ранее медицинские осмотры, вакцинацию и диспансеризацию местные жители проходили в рамках выездов мобильной бригады.

"В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта - в селах Висловка и Шилан. Это совершенно другие условия для медработников и пациентов - чистые, светлые, теплые и оборудованные помещения. В таких условиях работать приятно, а оказывать помощь - еще большее удовольствие. Кроме того, оба пункта оснащены современным оборудованием", - подчеркнул главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, один офис врача общей практики и две врачебные амбулатории.