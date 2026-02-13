Главный диетолог рассказала, какие ошибки в питании совершают самарцы

Директор Института профилактической медицины Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), главный внештатный диетолог минздрава Самарской области, д.м.н., профессор Ольга Сазонова рассказала, чем питаются жители региона, какие ошибки совершают и как изменить свой рацион, чтобы оставаться здоровым. Результаты исследований питания отражены в работе "Оценка пищевого статуса для оптимизации питания населения Самарской области", за которую Ольга Сазонова в феврале этого года удостоена Губернской премии.

Мало клетчатки, много жиров

Среди особенностей современного питания населения Самарской области Ольга Сазонова выделила:

- избыточную калорийность рациона;

- избыточное потребление жиров (колбасных и кондитерских изделий, фастфуда, мороженого, орехов), сахаров (быстрых завтраков, батончиков, крекеров, сухофруктов, соков, газированных напитков);

- низкое содержание клетчатки: недостаточное потребление зелени, фруктов и овощей;

- однообразие рациона, преобладание продуктов быстрого приготовления, огромного количества переработанной и консервированной пищи;

- избыточное потребление соли.

"Хочу акцентировать внимание на избытке простых углеводов в рационе питания, переработанных продуктов при дефиците свежих овощей, фруктов, качественного белка и клетчатки, - говорит Ольга Сазонова. - У большинства самарцев наблюдается недостаток витамина D, йода, кальция и железа".

Она также указала на подводные камни тренда на "здоровое питание": "Люди покупают белковые, энергетические и витаминизированные батончики, йогурты с высоким содержанием белка, витаминов и минералов, часто с надписью "без сахара". Но в качестве замены сахара используется фруктоза, декстроза, мед, кукурузный и рисовый сиропы либо подсластители, тем самым калорийность не снижается. Поэтому если есть цель снизить массу тела, то, скорее всего, такие перекусы не принесут пользы. Необходимо учитывать энергетическую ценность батончиков и вписывать ее в рамки суточной калорийности вашего рациона. Внимательно читайте этикетки и состав покупаемого продукта".

Ольга Сазонова подчеркивает, что неправильное питание приводит к избыточной массе тела и ожирению, которые сегодня имеются у более чем половины населения региона. Избыточная масса тела и ожирение могут стать причиной развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, подагры, мочекаменной болезни.

Высокое потребление соли, насыщенных и трансжиров провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. При дефиците микроэлементов отмечается снижение иммунитета, возможно ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, развитие остеопороза из-за дефицита кальция и витамина D, а также ухудшение памяти и концентрации внимания. При недостатке в рационе клетчатки есть риск развития некоторых видов онкологических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта.

Также для населения Самарской области характерен йододефицит, который создает риски развития заболеваний щитовидной железы.

Законы правильного питания

Человеку необходимо следовать законам рационального питания, отмечает Ольга Сазонова. Один из них - количество энергии, поступающей в организм с пищей, должно соответствовать энергозатратам человека. Когда с пищей поглощается больше калорий, чем расходует организм, их излишек идет на образование жировых отложений.

Второй закон - рацион должен соответствовать физиологическим потребностям в пищевых веществах. Очень важно, чтобы калории, о которых говорится в первом законе, не были пустыми, содержали все необходимые витамины и минералы.

"Потребляйте разнообразную пищу, в основе которой лежат продукты как животного, так и растительного происхождения, - говорит диетолог. - Включите в свой рацион достаточное количество сезонных овощей, фруктов и зелени. Выбирайте продукты, в которых мало сахара, ограничивая частоту потребления рафинированного сахара, сладких напитков и сладостей. Выбирайте пищу с низким содержанием соли. Суммарное потребление соли должно быть не более одной чайной ложки (5-6 г) в день, включая соль, находящуюся в хлебе и обработанных, вяленых, копченых или консервированных продуктах. Замените белый хлеб и макароны высшего сорта на цельнозерновые. Готовьте пищу дома. Читайте состав на этикетке продукта. Соблюдайте правильный водный режим и режим питания".