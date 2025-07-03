Главврач кожвендиспансера: "Болезнь — это не стыдно, стыдно не заботиться о себе"

Кожные заболевания и инфекции, передающиеся половым путем, по-прежнему остаются темой, о которой не принято говорить вслух. Однако за статистикой — реальные люди, их здоровье и качество жизни. О том, с какими вызовами сталкивается сегодня кожно-венерологическая служба, какие изменения происходят в системе помощи пациентам и почему ранняя диагностика — вопрос не только медицины, но и культуры — поговорили с главным врачом ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдаром Шакуровым.

— С какими основными задачами сегодня работает кожно-венерологический диспансер?

— Ключевые задачи нашего учреждения, по сути, остаются неизменными уже 100 лет — вековой юбилей мы отметили в прошлом году.

Основная наша миссия — оказывать помощь пациентам с кожными заболеваниями и инфекциями, передающимися половым путем. И когда спрашивают, где в городе лечат кожные болезни, большинство горожан сразу называют наш адрес — Венцека, 35. Это показатель доверия.

Вторая задача — выявлять. Мы не просто ждем, когда пациент придет сам. Мы активно занимаемся выявлением, особенно среди так называемых контингентов риска. 30 лет назад основную массу пациентов составляли представители рабочего класса — это были сотрудники заводов, фабрик. Сейчас ситуация изменилась. Большая часть людей сегодня работает в сфере малого бизнеса, торговле, общепите, на частных производствах. Это те же люди, но в новых условиях. Доля неработающих среди наших пациентов остается небольшой — не более 10%.

Изменилась и категория молодых пациентов. Если раньше студенты и учащиеся составляли около 10%, то сейчас — всего 1–2%. Молодежь стала более информированной и чаще осознанно обращаются за помощью.

Третье направление нашей работы — профилактика. Мы ведем активную просветительскую и диагностическую работу среди населения, особенно в уязвимых группах. Это касается и инфекций, передающихся половым путем, и кожных заболеваний. Все чаще мы проводим выездные акции, когда обследуем людей прямо на местах — в рамках профилактических мероприятий. Здесь важна своевременная диагностика, ведь, например, рак кожи — одно из самых тяжелых состояний. Бывали периоды, когда он занимал первое место по смертности среди онкологических заболеваний.

— Кожных заболеваний вообще много?

— Кожа — наш главный объект внимания. Это самый крупный орган человека: от двух до двух с половиной квадратных метров поверхности.

Заболеваний, передающихся половым путем, сегодня известно около 30, часть из них официально считается социально значимыми, другие просто сопровождают человека на протяжении всей жизни. Кожных же заболеваний насчитывается более 2000 — если учитывать клинические формы, синдромы и их сочетания. Это целый мир. Аллергические реакции, контактные дерматиты, физические поражения, паразитарные инфекции…

Мы продолжаем сохранять и развивать традиции дерматовенерологии — профессии, которая требует постоянной научной и клинической работы. За 100 лет многое изменилось, но главные ориентиры остались прежними: лечить, выявлять, предупреждать.

— Как сегодня обстоят дела с заболеваемостью?

— В прошлом году в Самарской области было зарегистрировано 285 случаев сифилиса. Для сравнения, в позапрошлом — 282. Рост минимальный — всего на 1%. В некоторых регионах Приволжского округа показатели выше. Были случаи, когда в период пандемии кожно-венерологические учреждения временно закрывались или перепрофилировались, и это приводило к падению выявляемости. Но как только учреждения возвращались к своей обычной работе — случаи сифилиса снова регистрировались.

Еще один важный показатель — общее число заболеваний, передающихся половым путем. В прошлом году зарегистрировано 2 189 случаев, в позапрошлом — 2 086. Небольшой рост есть. Речь идет о таких заболеваниях, как хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, аногенитальные бородавки. Мы все эти случаи выявляем, лечим, оказываем помощь.

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Большое значение мы придаем профилактике. Один из примеров — региональная программа диспансеризации лиц репродуктивного возраста, которая реализуется второй год. В ее рамках обследовано более 240 тысяч человек. В том числе проводится скрининг на инфекции, передающиеся половым путем. Здесь у нас налажено тесное взаимодействие с акушерами-гинекологами и урологами. Также актуально и обследование доноров на сифилис. Все идет под контролем министерства здравоохранения области в соответствии с утвержденными планами.

Мы активно участвуем в этой программе: как в диагностике, так и в последующем лечении пациентов. Очень важно, чтобы люди не стеснялись. Обнаружили проблему — пришли, вылечились и спокойно живите дальше, создавайте семьи, рожайте детей. Главное — не бояться.

Я с гордостью могу сказать, что в этом году исполняется 39 лет, как я работаю руководителем и главным специалистом. За это время удалось сохранить лучшее из советской системы дерматовенерологической помощи. Это и профилактические осмотры, и обследования на сифилис и другие инфекции даже при госпитализации по другому поводу. Например, если человек поступил с переломом, у него все равно берут кровь на сифилис. Это системный подход.

Да, государство несет большие расходы на такую профилактику, но они оправданы: и с финансовой, и с моральной точки зрения. Мы рассматриваем любое заболевание — кожное или инфекционное — в первую очередь как медицинскую проблему. Все моральные аспекты — это уже потом, это путь, который человек должен пройти сам — в семье, с близкими, со специалистом.

— То есть, даже если человек пришел без документов — он все равно получит помощь?

— Конечно. Сегодня у него нет паспорта — значит, примем так. Есть возможность записать контакт, зафиксировать обращение — фиксируем. Главное — чтобы человек не остался без помощи. Потому что мы прекрасно понимаем: если он пришел — значит, уже решился, уже преодолел барьеры. А мы должны этот момент поддержать, а не отпугнуть.

— А если человек не хочет "светиться", боится, что поставят на какой-то учет?

— Такой страх у людей действительно встречается. Но здесь нужно понимать: в большинстве случаев никакого "учета", в привычном негативном понимании, не существует. Есть понятие диспансерного наблюдения, и то оно касается строго определенных заболеваний, таких как сифилис, ВИЧ и так далее. Все остальные случаи — это просто медицинская помощь. И если человек не хочет, чтобы его данные фигурировали в открытом виде — он может быть принят в анонимном, уведомительном порядке. Без фамилии и имени, только по номеру карты. Это абсолютно легально, такие механизмы предусмотрены.

— И, тем не менее, как вы считаете, хватает ли сейчас у людей информации, чтобы понимать — куда идти, что делать, когда появляются тревожные симптомы?

— Вы знаете, информации, вроде бы, много. Интернет, соцсети, телеграм-каналы — все это доступно. Но в этом потоке теряется качество. Одно дело — знание, и совсем другое — компетенция. Мы очень часто сталкиваемся с последствиями "самодиагностики". Люди приходят после интернет-консультаций, наслушавшись блогеров, насмотревшись роликов. В итоге — затянутое течение болезни, осложнения. А ведь все можно было остановить на ранней стадии.

— Насколько диспансер сегодня укомплектован специалистами?

— У нас в Самарской области сложилась хорошая ситуация с кадровым обеспечением. Штат укомплектован, и мы находимся в числе передовых регионов. У нас есть все необходимое для работы: койки, специалисты, учреждения, входящие в государственную систему. Специалисты у нас подготовлены хорошо. Почти половина врачей имеют квалификационные категории.

В регионе работают два медицинских вуза. Один из них — с богатой историей, с которым мы активно взаимодействуем. Я сам являюсь профессором на кафедре. Мы вместе и лечим, и ведем научную, образовательную и профилактическую работу. Есть и второй вуз, откуда мы также берем кадры.

За последние пять лет ежегодно выходит на рынок порядка 50–60 врачей, окончивших клиническую ординатуру. Мы следим за ними, присматриваемся уже во время их учебы и отбираем лучших. В этом году, например, мы приняли на работу троих врачей в Чапаевск, двоих — в Самару. То есть кадровый резерв у нас есть.

— Новые технологии, новые методики осваиваете?

— Дерматовенерология в целом считается довольно консервативной областью медицины. Но это не мешает нам внедрять новые технологии. У нас есть доступ ко всем современным научным данным: международные публикации, интернет, участие в конференциях, где наши врачи знакомятся с новейшими достижениями. Мы стараемся, чтобы, даже не выезжая за пределы региона, специалисты имели возможность держать руку на пульсе.

Министерство здравоохранения Самарской области и служба главного специалиста уделяют большое внимание помощи пациентам с тяжелыми и хроническими кожными заболеваниями, включая такие, для лечения которых используются генно-инженерные биологические препараты. Все лечение проводится строго в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, компетенциями и профессиональными стандартами.

— Расскажите, какое оборудование у вас используют. Есть чем похвастаться?

— Есть, конечно. Мы, как я уже сказал, довольно консервативная служба — в хорошем смысле. Методы лечения простые, но требуют большого опыта. Все лабораторное оборудование у нас сертифицировано, соответствует порядкам оказания медпомощи. Есть и российские, и импортные аппараты — корейские, японские, китайские. Работают хорошо, зарекомендовали себя.

— А в лечении кожных заболеваний?

— Тут тоже все есть. У нас и диагностические средства, и лечебные аппараты, и препараты — все необходимое. Есть немецкие приборы. Нам повезло — в свое время мы попали в федеральную программу и приобрели немецкое оборудование для лечения кожных заболеваний. В этом году мы смогли заменить лампы. У нас также есть цифровая дерматоскопия и есть возможность панч-биопсии у кожных больных. Так что все работает, все в порядке. Если чего-то нет, но нужно — мы сотрудничаем с другими диспансерами. Мы гибкая, мобильная служба.

— Вы уже упоминали, что профилактика — это одна из ключевых задач. Как вы работаете с молодежью?

— Мы активно сотрудничаем со школами, колледжами, вузами. Готовим методические материалы, проводим встречи, участвуем в информационных кампаниях. Причем делаем это не только по линии здравоохранения. Мы в контакте с министерством образования, министерством труда, министерством молодежной политики. В 2023-24 гг. мы активно работали на площадке при ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна". Я хотел бы в этой работе особо отметить роль Татьяны Александровны Санниковой, директора колледжа, она удивительно заинтересованный педагог. Мы охватили более двух тысяч студентов. Это действительно межведомственная, системная работа. Наш общий девиз с молодежью: "Быть здоровым — это круто".

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— А молодежь готова слушать?

— По-разному. Но мы и не рассчитываем, что все сработает сразу. Главная задача — посеять зерно. Создать образ доверия к врачу. Чтобы подросток, попав в сложную ситуацию, не стеснялся обратиться, а знал, куда идти и что его не осудят. Ведь даже один правильный контакт может сыграть ключевую роль. Особенно у несовершеннолетних — там важно не упустить момент.

— С мигрантами тоже проводится профилактическая работа?

— Конечно. Работаем и с трудовыми мигрантами, и с гражданами, которые временно или постоянно проживают в регионе. У нас есть налаженные механизмы взаимодействия, в том числе с работодателями. И, кстати, во многих странах СНГ до сих пор сохраняются советские протоколы лечения. Это помогает.

— Верно ли я понимаю, что главная задача сейчас — сохранить преемственность и доверие?

— Абсолютно. Мы, например, до сих пор держим на уровне всю вертикаль кожно-венерологической помощи. Три диспансера, 23 кабинета в сельских районах. Мы сохранили базу, кадры, подход — государственный, заботливый, не коммерческий, не рыночный. Мы все еще держим курс на помощь, а не на выгоду. И это принципиально.

— Если человек сомневается, боится, откладывает визит к врачу — что бы вы ему сказали?

— Я бы сказал просто: не бойтесь. Болезнь не ждет, она развивается, пока вы колеблетесь. А врач — он не судья. Он помощник. У нас все лечится. У нас все анонимно, если надо. Бесплатно — в рамках системы. И чем раньше вы обратитесь, тем быстрее и легче пройдет лечение. Понимаете, болезнь — это не стыдно. Стыдно — не заботиться о себе.

Люди часто тянут до последнего. Особенно молодежь — активные, занятые, иногда даже самоуверенные. А потом — хоп, и стадия уже запущенная. И тогда уже не просто консультация, а целая междисциплинарная команда включается. Мы ведь с онкологами, хирургами, иммунологами работаем постоянно. И очень важно, чтобы человек не боялся показаться, не думал, что это стыдно, или что "само пройдет".

Мы ведь не только лечим, но и учим. Мы говорим, мы предупреждаем. Через соцсети, через школы, через те же колледжи. Профилактика — это не просто листовку раздать. Это системная работа. У нас десятки тысяч человек каждый год проходят через профилактические осмотры, лекции, беседы. И если хотя бы часть из них вовремя обратится, не допустит осложнений — это уже победа.

Мы, кстати, стали больше работать и с религиозными организациями, и с волонтерами. Потому что это доверие. Если батюшка скажет, что надо сходить к врачу — человек, возможно, пойдет. Если в мечети на пятничной проповеди скажут: "Брат, не бойся врача, иди, пока не поздно", — будет эффект. Это наша с вами общая задача. Ведь болезни не выбирают — ни по возрасту, ни по статусу, ни по вере. А государство дает сегодня все возможности — лечиться можно бесплатно, анонимно, в достойных условиях. Было бы желание.

— То есть можно сказать, что у пациента сегодня есть и выбор, и поддержка, и уверенность, что его не осудят и не оставят один на один с проблемой?

— Именно так. У пациента сегодня есть все. Главное — не молчать. Не закрываться. Не стесняться. Не бояться. Не откладывать. И уж точно не заниматься самолечением, особенно по советам из интернета. Поверьте, мы тут все научены опытом. И человеческим, и профессиональным. Никто не станет укорять или осуждать. Каждый пришедший к нам — это уже человек, который сделал шаг к выздоровлению. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы ему помочь.