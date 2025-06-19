В Самарском онкодиспансере девушке удалили опухоль и сохранили ногу

Специалисты Центра онкоортопедии Самарского областного клинического онкологического диспансера выполнили высокотехнологичную операцию по удалению агрессивной опухоли с сохранением функции сустава, применив отечественный эндопротез.
У 28-летней девушки появились жалобы на боли в области правого колена. Через некоторое время она заметила припухлость и обратилась в Самарский онкодиспансер. После комплексного обследования был установлен диагноз - гигантоклеточная опухоль. Это злокачественное новообразование с агрессивным характером течения. Она развивается в области суставов, разрушает костную ткань, хрящ и суставную поверхность, быстро нарушает опорную функцию конечности.
Ранее при таком диагнозе пациентам проводили ампутацию пораженной конечности, поскольку сохранить сустав было невозможно. Но специалисты онкодиспансера смогли предложить альтернативу - хирургическое вмешательство с применением индивидуального эндопротеза.
Протез был специально спроектирован и изготовлен с учетом анатомических особенностей пациентки в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. Уникальная конструкция воспроизводит функции утраченного сустава и обеспечивает свободу движений в сочленении. Это позволит пациентке в будущем вернуться к привычному образу жизни.
"Операция продолжалась четыре часа и прошла успешно. Уже в ближайшее время, после выписки из стационара, пациентка приступит ко второму этапу реабилитации под наблюдением специалистов онкодиспансера, - рассказал врач-онколог, травматолог-ортопед Центра онкоортопедии Самарского областного онкологического диспансера, к.м.н. Виктор Иванов. - Это второй случай в Самарском регионе, когда мы выполнили подобную операцию с индивидуальным эндопротезом, произведенным полностью из отечественных материалов".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас