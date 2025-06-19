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Здравоохранение Общество

В Самарском онкодиспансере девушке удалили опухоль и сохранили ногу

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Центра онкоортопедии Самарского областного клинического онкологического диспансера выполнили высокотехнологичную операцию по удалению агрессивной опухоли с сохранением функции сустава, применив отечественный эндопротез.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

У 28-летней девушки появились жалобы  на боли в области правого колена. Через некоторое время она заметила припухлость и обратилась в Самарский онкодиспансер. После комплексного обследования был установлен диагноз - гигантоклеточная опухоль. Это злокачественное новообразование с агрессивным характером течения. Она развивается в области суставов, разрушает костную ткань, хрящ и суставную поверхность, быстро нарушает опорную функцию конечности.  

Ранее при таком диагнозе пациентам проводили ампутацию пораженной конечности, поскольку сохранить сустав было невозможно. Но специалисты онкодиспансера смогли предложить альтернативу - хирургическое вмешательство с применением индивидуального эндопротеза.

Протез был специально спроектирован и изготовлен с учетом анатомических особенностей пациентки в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. Уникальная конструкция воспроизводит функции утраченного сустава и обеспечивает свободу движений в сочленении. Это позволит пациентке в будущем вернуться к привычному образу жизни.

"Операция продолжалась четыре часа и прошла успешно. Уже в ближайшее время, после выписки из стационара, пациентка приступит ко второму этапу реабилитации под наблюдением специалистов онкодиспансера, - рассказал  врач-онколог, травматолог-ортопед Центра онкоортопедии Самарского  областного онкологического диспансера, к.м.н. Виктор Иванов. - Это второй случай в Самарском регионе, когда мы выполнили подобную операцию с индивидуальным эндопротезом, произведенным полностью из отечественных материалов".

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