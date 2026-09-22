В Большеглушицкой центральной районной больнице близится к завершению капитальный ремонт стационара

В здании полностью обновлена крыша, утеплен и отштукатурен фасад, заменены все окна и двери, поставлены откосы и подоконники, выполнена отмостка, заменена проводка и инженерные коммуникации (отопление, электрика, водоснабжение).

На текущий момент полностью отремонтированы хирургическое отделение, лаборатория, операционный блок, кабинеты эндоскопии. Теперь исследования ФГДС и колоноскопия проводятся в двух отдельных кабинетах, каждый из которых оборудован современными зонами для обработки и стерилизации инструментов. Также оборудовано паллиативное отделение. В настоящее время начат ремонт терапевтического отделения.

В ходе ремонта значительно улучшена логистика и доступность: расширены дверные проемы для маломобильных граждан, перепланированы процедурные кабинеты. Приемное отделение станет более просторным — здесь появится большая противошоковая палата и ургентный родовой зал. В лаборатории организованы отдельные входы для сотрудников и посетителей в соответствии с санитарными нормами.

"Мы организовали ремонт поэтапно, чтобы пациенты не оставались без помощи. Отделения перемещались внутри здания, а педиатрию временно маршрутизировали в соседний район. Сейчас мы уже завершаем основные работы", — отметила главный врач Большеглушицкой больницы Татьяна Бобошко.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.