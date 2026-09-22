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Порядка 60 инициатив на участие в программе "Народный бюджет Самарской области" в 2027 году подготовили жители Самары Иван Носков: "Современных благоустроенных общественных пространств в Самаре станет больше" Иван Носков: "Восстановление самарского архитектурного наследия - одно из важных направлений работы города" Иван Носков: "Помогая нашей молодежи решить квартирный вопрос, мы предоставляем им возможность спокойно работать, строить семью и оставаться жить в Самаре" Иван Носков: "Мы выбираем и будущее страны, и будущее нашего региона"

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Порядка 60 инициатив на участие в программе "Народный бюджет Самарской области" в 2027 году подготовили жители Самары

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары завершили подготовку заявок на участие в региональной программе "Народный бюджет Самарской области" в 2027 году. Всего при поддержке районных администраций и депутатов подготовлено порядка 60 проектов — все они будут направлены на рассмотрение в конкурсную комиссию Правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В этом году в пакете заявок есть и новые инициативы, и продолжение проектов, заявленных в 2025 году. Это значит, жители видят реальный эффект от работы программы "Народный бюджет Самарской области" и готовы участвовать в развитии города. Вместе со специалистами районных администраций и депутатами они доработали свои предложения с учетом замечаний конкурсной комиссии. Все проекты по‑своему хороши, в каждом — забота о своем дворе, о соседях, о будущем района. Надеюсь, конкурсная комиссия по достоинству оценит проделанную работу и как можно больше заявок получат поддержку", — отметил заместитель главы города Самары Александр Гусев.

Основная часть предложений от жителей касается ремонта внутриквартальных и дворовых дорог, обустройства тротуаров и парковочных мест. Также есть комплексные заявки с детскими и спортивными площадками.

Например, жители домов № 101а по ул. Мориса Тореза и № 14 по пер. Брусчатому в Советском районе планируют обустроить детскую и спортивную площадки, восстановить асфальтобетонное покрытие внутридворового проезда, тротуаров и подходов к подъездам. В Куйбышевском районе в числе прочих жители выдвинули проект "Здоровое поколение — будущее России — 2", предполагающий устройство спортивной площадки с пешеходной дорожкой к ней и восстановление ограждения футбольного поля во дворе домов №№ 35, 61 и 63 по Пугачевскому тракту. Жители поселка Красная Глинка по проекту "Своя игра" хотят восстановить спортплощадку в 5 квартале около домов №№ 1, 2 3 и 4.

Отметим, что в этом году благодаря поддержке Правительства Самарской области по программе "Народный бюджет" приводят в порядок 40 дворов и 2 сквера — им. Монастырского и территорию возле дома № 11 по ул. Ногина. 

Напомним, программа "Народный бюджет Самарской области" действует на территории региона по поручению губернатора Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года. Подробная информация о направлениях программы, условиях участия и формах поддержки размещена на сайте Правительства Самарской области.

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