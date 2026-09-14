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Иван Носков: "Национальные проекты - это реальный и эффективный инструмент для развития Самары"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов. На данный момент исполнение по четырем ключевым нацпроектам ("Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство") составляет в среднем более 50%. Об этом в своем канале МАХ сообщил глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтированы 40 участков дорог общей протяженностью более 32 км, проведена реконструкция улицы Дачной и комплексно обновлена улица Владимирская. Продолжается благоустройство парков "Воронежские озера", имени Щорса и сквера у ДК "Искра". Завершено благоустройство 20 дворовых территорий. Вместе с жителями ведется приемка работ, при необходимости подрядчики устраняют замечания.

"Подчеркну, что объекты до полного устранения недостатков не принимаем. Запланировано приобретение более 300 квартир для расселения аварийного фонда до конца года", - рассказал мэр.

В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" к 1 сентября завершился капремонт пяти школ и детских садов: №№ 35, 36, 70, 131, 167.

В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" до конца октября у Речного вокзала установят шесть новых торговых ярмарочных павильонов.

"Знаю, что наши ремесленники очень ждут их открытия. Также планируются ремонт и полное обновление деревянной башни крепости на Кутякова/Водников - в ней будет создан интерактивный центр "Живая история. Князь Засекин и врата в Дикое Поле", а на Хлебной площади установят информационные стенды. Это все входит в подготовку нового туристического маршрута в Самаре.

Еще раз подчеркну, что национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - это реальный и эффективный инструмент для развития города. Выполнение работ по нацпроектам продолжается, окончательные итоги будем подводить в конце года. В ближайшее время лично проверю ход благоустройства общественных пространств и подготовку квартир, которые в этом году выделяем жителям аварийного фонда Самары", - пишет Иван Носков.

Гид потребителя

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