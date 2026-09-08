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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "В Самаре за два года объем промышленного производства вырос на 23%, налоговые доходы бюджета увеличились на 42%"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 сентября на федеральном Форуме-выставке "Химия большой страны" в рамках пленарной сессии "Маршрут развития химпрома в Самарской области" глава города Самары Иван Носков выступил с докладом "Партнерство с предприятиями - основа городской политики". В ходе выступления он рассказал, на каких принципах сегодня строится работа администрации Самары с промышленными предприятиями, а также с субъектами малого и среднего бизнеса.

Фото: Людмила Грибцова

"Для Самары партнерство с промышленными предприятиями - не отдельное направление работы, а один из базовых принципов городской политики. Наши предприятия встроены в производственные цепочки, участвуют в импортозамещении и обеспечивают выполнение важнейших государственных задач. Поэтому наша задача как муниципалитета - создать для них понятные условия работы и развития, формирования высококвалифицированных кадров и условий для их комфортной жизни в городе. Бизнес и город должны действовать как одна команда: развивать производство, создавать рабочие места, решать инфраструктурные задачи и вместе повышать качество жизни в областном центре", - подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

Сегодня в Самаре работают более 200 крупных и средних предприятий, на которых занято свыше 86 тысяч человек. Руководители ряда предприятий уже вошли в Совет руководителей промышленных предприятий городского округа Самара. В 2026 году администрацией города была учреждена награда - Почетный штандарт "Лучшее предприятие в городском округе Самара". В этом году в конкурсе приняли участие 26 предприятий из разных отраслей.

Глава Самары отметил, что город выступает связующим звеном между крупным бизнесом, малыми поставщиками и наукой посредством бизнес-миссий в российские регионы и дружественные страны, ярмарки кооперации и выставки. Например, самарские производители участвуют в крупных выставочных проектах, таких как "Иннопром" и WorldFood Moscow, ежегодная выставка "Сделано в Самаре".

"Результаты совместной работы уже отражаются в цифрах: за два года объем промышленного производства вырос на 23%, налоговые доходы бюджета увеличились на 42%. Но роль предприятий для города значительно шире экономики. Бизнес участвует в социальных, культурных и спортивных проектах, поддерживает ветеранов, учреждения культуры, благоустройство общественных пространств. Именно такую модель считаю правильной: предприятие развивается само и одновременно помогает развиваться территории, на которой работает", - отметил глава города Самары Иван Носков.

Напомним, федеральный Форум-выставка "Химия большой страны. Самара" проходит накануне 440-летия Самары, с 8 по 9 сентября, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза химиков, Российского союза промышленников и предпринимателей, правительства Самарской области и администрации города Самары.

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