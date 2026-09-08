Россияне массово переходят на цифровую почту: компания оцифровала более 1,7 млн писем

Сервис оцифровки письменной корреспонденции пользуется все большей популярностью среди клиентов Почты России. С начала года компания оцифровала более 1,7 млн писем для юридических и физических лиц.
Сервис оцифровки письменной корреспонденции пользуется все большей популярностью среди клиентов Почты России. С начала года компания оцифровала более 1,7 млн писем для юридических и физических лиц.
Компания расширила аудиторию сервиса, открыв доступ к нему не только юридическим, но и физическим лицам. С его помощью пользователи могут без труда просматривать входящие письма, извещения и уведомления от государственных структур и ведомств. Для этого не нужно дожидаться, пока корреспонденция поступит в отделение почтовой связи.
В специализированных центрах сканирования сотрудники Почты быстро обрабатывают входящие отправления, создают электронные копии и сразу же выгружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении. Бумажные оригиналы писем компания бесплатно хранит в центрах в течение месяца, при необходимости срок хранения можно продлить.
Сегодня сеть компании насчитывает 20 специализированных центров сканирования по всей стране. Почта гарантирует безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности. До конца года компания рассчитывает подключить к сервису еще 10 городов.
"Перевод письменной корреспонденции в цифровой формат — это ответ Почты на растущий запрос на скорость и удобство. Мы видим, что после расширения доступа для физических лиц спрос на услугу вырос вдвое. Почта планирует и дальше масштабировать сервис, чтобы обеспечить удобное и быстрое взаимодействие россиян с официальными органами власти и учреждениями", — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово