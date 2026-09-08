Россияне массово переходят на цифровую почту: компания оцифровала более 1,7 млн писем

Сервис оцифровки письменной корреспонденции пользуется все большей популярностью среди клиентов Почты России. С начала года компания оцифровала более 1,7 млн писем для юридических и физических лиц.

Сервис оцифровки письменной корреспонденции пользуется все большей популярностью среди клиентов Почты России. С начала года компания оцифровала более 1,7 млн писем для юридических и физических лиц.

Компания расширила аудиторию сервиса, открыв доступ к нему не только юридическим, но и физическим лицам. С его помощью пользователи могут без труда просматривать входящие письма, извещения и уведомления от государственных структур и ведомств. Для этого не нужно дожидаться, пока корреспонденция поступит в отделение почтовой связи.

В специализированных центрах сканирования сотрудники Почты быстро обрабатывают входящие отправления, создают электронные копии и сразу же выгружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении. Бумажные оригиналы писем компания бесплатно хранит в центрах в течение месяца, при необходимости срок хранения можно продлить.

Сегодня сеть компании насчитывает 20 специализированных центров сканирования по всей стране. Почта гарантирует безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности. До конца года компания рассчитывает подключить к сервису еще 10 городов.

"Перевод письменной корреспонденции в цифровой формат — это ответ Почты на растущий запрос на скорость и удобство. Мы видим, что после расширения доступа для физических лиц спрос на услугу вырос вдвое. Почта планирует и дальше масштабировать сервис, чтобы обеспечить удобное и быстрое взаимодействие россиян с официальными органами власти и учреждениями", — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.