Бархатный сезон премьер: Wink представляет главные новинки сентября

Первый месяц осени традиционно считается началом новых учебного, делового и телевизионного сезонов, а поэтому на сентябрь онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил только самые яркие премьеры. Любители фантастики, детективов, драм — никто не останется без внимания.

Самый ожидаемый фантастический сериал года — "Трудно быть богом" (18+) по культовому произведению братьев Стругацких — начнет выходить уже 3 сентября. Зрители не только будут сопереживать героям, но и смогут погрузиться в созданный совместно с учеными мир далекой планеты Кеплер-4077. Атмосфера загадочного средневековья, суперзвездный актерский состав, уникальные локации съемок, включая Иран, потрясающие костюмы и грим, придуманный специально для проекта арканарский язык — это только часть деталей проекта, поражающего своим масштабом и сложностью.

В день начала учебного года к юным зрителям Wink вернулась "Любопытная Варвара" (6+) уже с третьим сезоном. Новые приключения школьницы-детектива на этот раз происходят в детском лагере, съемки которого проходили в Калининградской области. К главным ролям вернулись юные актеры Полина Айнутдинова, Сергей Федоров и Вероника Журавлева, а также опытные Виктор Бычков и Людмила Артемьева. Варвара и Вася, как всегда, оказываются в центре увлекательных и таинственных приключений. В первый же день в лагере юные детективы сталкиваются с привидением и отправляются на поиски пиратских сокровищ. Каждый вторник зрителям будет доступно по два новых эпизода комедийного детектива.

Продлит летний вайб продолжение комедийного фильма "На деревню дедушке-2" (6+) о приключениях дедушки и юного айтишника, он будет доступен на Wink с 10 сентября. В картине снимались Юрий Стоянов, Александр Ильин, Федор Добронравов, Татьяна Орлова, Ингрид Олеринская и Ярослав Головнев. Режиссеры-постановщики Владимир Котт и Максим Колиганов. Владик, маленький компьютерный гений, возвращается на летние каникулы в деревню к дедушке Юре. В предыдущей части они лучше узнали друг друга и выстроили особые отношения. Однако в этот раз на горизонте появляется Виктор — интеллигентный дедуля по линии отца, который раньше работал дипломатом и умеет находить подход к людям. У Виктора свои планы на внука, и он не собирается уступать внимание мальчика сопернику. Так между двумя дедами завязывается нешуточное соревнование за любовь Владика.

В Wink уже доступен для просмотра новый российский мультфильм "Грузовички" (6+). Грузовичок по имени Саня живет у Котлована, где работает вместе с родителями. Он с детства считал, что в этом и состоит его предназначение, но вот однажды у него появляются новые друзья. Это Джули и Ник, поливальная машина и блогер-грузовик из расположенного рядом города Карбюратор-Сити. Грузовики из Котлована не принимают городских, а жители Карбюратор-Сити с подозрением относятся к работникам карьера, но Саня с интересом узнает о непривычном для него мире. Однако Котловану и Карбюратор-Сити грозит извержение вулкана, так что городу и карьеру предстоит объединить усилия, чтобы противостоять природной стихии.

Английский взгляд на детские проблемы и судьбоносный переезд в новую непривычную среду представляет семейный приключенческий фильм "Вверх по волшебному дереву" (6+), который также уже можно посмотреть на Wink. Талантливая инженер Полли, не согласная с намерениями компании-производителя умных холодильников, увольняется и вместе с мужем Тимом и тремя детьми переезжает на ферму. На новом месте нет интернета и электричества, так что Бет и Джо быстро начинают изнывать от скуки, но младшая Фран встречает самых настоящих фей. Последовав за ними в лес, девочка находит удивительное дерево, скрывающие целый новый мир. Фран рассказывает о находке брату и сестре, и все трое пускаются в магическое путешествие.

Старшекласников и их родителей, но не только, наверняка заинтересует сериал "Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И" (12+), который выходит в модном вертикальном формате. Микродраму удобно смотреть на смартфоне, например, по дороге в школу. Всего в проекте 30 серий, но длятся они всего по две минуты. Действие сериала разворачивается в одной из столичных школ и затрагивает все аспекты жизни ребят в выпускном классе. Нейровирус грозит раскрыть секреты выпускников прямо перед ЕГЭ и поступлением в вузы. Все считают главной виновницей новенькую Соню, поскольку вирус появился в момент ее перехода в школу. Соня вместе с несколькими одноклассниками пытается вычислить создателя вируса, не подозревая, что правда скрывается гораздо ближе, чем кажется. Фильм — важный социальный проект, помогающий привлечь в киноиндустрию молодые таланты. Ассистентами съемочной группы и актерами массовых сцен стали победители творческого конкурса среди учеников московских школ. Наставником проекта выступил режиссер Антон Маслов. Главные роли исполнили Маруся Стасевич, Владислава Хмелина, Степан Алаев, Иван Ткач и другие. Режиссер-постановщик — Яков Подкустов.

Зрители постарше с интересом следят за историями героев сериалов "Пятого канала", которые близки каждому. В детективном проекте "Далеко до Москвы" (18+) зрителей ждут провинциальные тайны, семейно-детективный тандем и немного любви. Главные роли играют Инга Оболдина и Дмитрий Ермак. После развода с женой майор Правдин живет с матерью Зинаидой Семеновной, мудрой женщиной с развитой дедукцией. Активная пенсионерка мечтает найти для сына новую возлюбленную и не желает сидеть без дела. По просьбе соседей она ведет частные расследования, попутно снабжая Правдина ценной информацией. Таланты матери помогают его "убойному отделу" повышать раскрываемость. А в сериале "Хороший парень" (16+) геолог Яша Тепляков (Яков Шамшин) возвращается домой в провинциальный город Кулаково. Он работает в автомастерской, но прославился среди местных как человек, который может помочь в расследованиях. Теперь к нему притягивает людей, которым нужна помощь. Похищение бриллиантов и реликвий, черные риелторы, ложные обвинения, брачные аферисты — Яше предстоит множество испытаний.

4 сентября на Wink появится восьмисерийная мелодрама "Марик" (18+), которую снял известный акте Егор Бероев. Врач Марк Аксенов (Василий Копейкин) возвращается с фронта и узнает, что его жизнь сильно переменилась: жена, считая его погибшим, вышла замуж за лучшего друга. Марик устраивается в скорую помощь в родном городе. Спасая чужие жизни, он исцеляет свою собственную и находит в себе силы открыть сердце для новой любви. Также в сериале снимались Владимир Стержаков, Дмитрий Бероев, Анна Панкратова, Татьяна Рассказова, Александр Обласов и другие.

Коллекцию документальных проектов на Wink пополнил сериал "Москва и москвичи" (18+) по всем известной книге Владимира Гиляровского. Это хроника города глазами репортера, проникающего в самые закрытые и опасные уголки столицы, собирающего характерные портреты современников и выдающихся горожан. Каждая из серий — отдельный эпизод в жанре городского репортажа, посвященный району города или конкретной улице, но общая линия для всех сюжетов — контрасты большого города. 32 серии охватывают весь период жизни Гиляровского в Москве — более полувека — и всю эволюцию городской жизни за этот период. Подземные зловонные коллекторы Неглинки, долговая тюрьма у самых стен Кремля, криминальный район Хитровка, напоминающий типичную фавелу, соседствуют с гастрономическими шедеврами купеческих ресторанов на Большой Дмитровке и бурлящей творческой жизнью города. Сериал соединяет документальную точность с напряженной драматургией и создает живой портрет Москвы второй половины XIX — начала XX веков.