"Ландыши" расцвели в Казани: начались съемки продолжения сериала-хита для Wink

В Казани начались съемки сериала "Ландыши. Целоваться не будем" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Специальный сезон одного из самых популярных российских сериалов последних лет пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Комбинация", "Первая ракетка" и другие).

фото: предоставлено "Ростелеком"

В продолжении сериала-хита на экраны вернутся всеми любимые герои — Катя, Леха, Анна, Бублик, Светка в исполнении Ники Здорик, Сергея Городничего, Вероники Тимофеевой, Ивана Алексеева-Лару и Ирины Паутовой соответственно. Вместе с ними появятся и новые персонажи, которых сыграют Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова, Анна Банщикова, Алена Яковлева и другие.

Режиссером третьего сезона франшизы стал Михаил Пипия, который работал над предыдущей частью проекта — "Ландыши. Вторая весна". Автор сценария — Василий Павлов при участии Анны Персиковой, продюсер и автор идеи — Юрий Сапронов. Производством специального сезона "Ландышей" занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией".

фото: предоставлено "Ростелеком"

История в сериале "Ландыши. Целоваться не будем" развивается одновременно и в прошлом, и в настоящем, раскрывая героев с совершенно неожиданных сторон. Как события разных лет окажутся связаны между собой, станет одной из главных интриг новых серий проекта. А к чему и к кому именно относится загадочное "Целоваться не будем", авторы пока держат в секрете.

Создатели обещают сохранить все, за что зрители полюбили "Ландыши": любовь, юмор и особую искренность. Музыка вновь будет одной из важных движущих сил. Зрителей ждут новые песни, которые не только сопровождают события, они станут частью истории, как и в предыдущих сезонах.

фото: предоставлено "Ростелеком"

Федор Бондарчук, генеральный продюсер "НМГ Студии":

"Это не первый мой визит в Казань, и с каждым приездом сюда я убеждаюсь, что такой кинематографичный регион хочется видеть на экранах чаще. Поэтому именно Казань мы с коллегами выбрали как основное место действия новых серий наших "Ландышей". Очень рады помощи и интересу местных жителей и благодарны за возможность провести съемки нового проекта здесь".

Юрий Сапронов, продюсер и автор идеи:

"Мы снова готовим для зрителей большой сюрприз. После двух сезонов "Ландышей" пытаться угадать, что же ждет героев дальше, кажется, уже совершенно бесполезно — постараемся максимально удивить так, чтобы все ваши версии разлетелись в первый же момент. Поэтому сейчас могу сказать только одно: просто верьте в "Ландыши". И отдельное спасибо Казани, где проходят съемки некоторых эпизодов этого сезона. Нас здесь очень тепло встретили и во всем помогают. Такое гостеприимство и поддержка очень многое значат для нашего проекта, и мы рады, что часть истории новых "Ландышей" создается именно здесь".

фото: предоставлено "Ростелеком"

Михаил Пипия, режиссер-постановщик:

"Верьте в любовь. Иногда именно она спасает нас еще до того, как мы сами понимаем, что нуждаемся в спасении. Об этом и будет наша история".

Иван Алексеев-Лару, исполнитель роли Бублика:

"Возвращаться в "Ландыши" — сродни "пюрешке с котлеткой", которые никогда не надоедают, особенно моему герою. Будет громко, честно, бронебойно и по-новому, но секреты я пока оставлю при себе. Всем ландышей!"

Вероника Тимофеева, исполнительница роли Анны:

"Для меня "Ландыши" — большая любовь, огромная радость и, конечно же, благодарность. Это проект об искренности, светлой наивности, о самых простых и главных желаниях и переживаниях. Он про любовь к людям, про восхищение чувствами. И, мне кажется, нам всем сейчас особенно нужны его свет, теплота, вера в людей и любовь!"