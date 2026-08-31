Решать судьбу Ольги Михеевой суд будет в сентябре

В Самарском областном суде 31 августа прошло заседание по жалобе на приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) теперь уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.
Согласно материалам судов, жалобу подавали адвокаты.
Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. С 29 июля 2024 г. она перестала занимать пост гендиректора АНО. АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служило управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов.
Недавно (уже после приговора Михеевой) АНО "Институт регионального развития" было признано банкротом. Михееву после задержания сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Во время расследования в деле появился и второй фигурант — Денис Гусев. Его должность была указана как проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".
Как позже рассказали в прокуратуре, суд установил, что с октября по декабрь 2022 г. и с сентября по декабрь 2023 г. гендиректор АНО занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра "Инженерия будущего". При этом фактически свои обязанности по этой должности подсудимая не исполняла, зато регулярно получала зарплату, премии и компенсации. Кроме того, по ее указанию ввели временную должность директора по структурной интеграции, на которую назначили по совместительству ее брата — управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего".
Как выяснилось, его новые обязанности отличались от того, чем он занимался на основной должности. Как отмечали в надзорном ведомстве, в сумме Михеева и Гусев незаконно получили 5,9 млн рублей.
Суд приговорил Михееву к пяти годам, а Гусева — к трем годам колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба.
Как уточнили в областном суде 31 августа, в этот день состоялось очередное заседание по жалобе адвокатов Михеевой и Гусева. Решение в этот день не вынесли.
Заседание отложили на 18 сентября.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.