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Суды Происшествия

Решать судьбу Ольги Михеевой суд будет в сентябре

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде 31 августа прошло заседание по жалобе на приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) теперь уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Согласно материалам судов, жалобу подавали адвокаты.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. С 29 июля 2024 г. она перестала занимать пост гендиректора АНО. АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служило управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов.

Недавно (уже после приговора Михеевой) АНО "Институт регионального развития" было признано банкротом. Михееву после задержания сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Во время расследования в деле появился и второй фигурант — Денис Гусев. Его должность была указана как проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Как позже рассказали в прокуратуре, суд установил, что с октября по декабрь 2022 г. и с сентября по декабрь 2023 г. гендиректор АНО занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра "Инженерия будущего". При этом фактически свои обязанности по этой должности подсудимая не исполняла, зато регулярно получала зарплату, премии и компенсации. Кроме того, по ее указанию ввели временную должность директора по структурной интеграции, на которую назначили по совместительству ее брата — управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

Как выяснилось, его новые обязанности отличались от того, чем он занимался на основной должности. Как отмечали в надзорном ведомстве, в сумме Михеева и Гусев незаконно получили 5,9 млн рублей.

Суд приговорил Михееву к пяти годам, а Гусева — к трем годам колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба.

Как уточнили в областном суде 31 августа, в этот день состоялось очередное заседание по жалобе адвокатов Михеевой и Гусева. Решение в этот день не вынесли.

Заседание отложили на 18 сентября.

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