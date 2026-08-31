В Самаре осудили мужчину, который публично пытался оправдать акт терроризма у здания облправительства

В Самаре вынесли приговор гражданину Р., признанного виновным по уголовной статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет". Об этом сообщает пресс-служба Центрального окружного военного суда.

В одной из соцсетей осужденный прочитал о взрыве у здания правительства Самарской области.

"Испытывая негативное отношение к деятельности регионального органа власти, он разместил общедоступный текстовый комментарий, содержащий лингвистические признаки оправдания терроризма", — отмечается в сообщении.

Мужчину приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года.