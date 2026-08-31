В Самаре осудили мужчину, который публично пытался оправдать акт терроризма у здания облправительства

В Самаре вынесли приговор гражданину Р., признанного виновным по уголовной статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет". Об этом сообщает пресс-служба Центрального окружного военного суда.
В одной из соцсетей осужденный прочитал о взрыве у здания правительства Самарской области.
"Испытывая негативное отношение к деятельности регионального органа власти, он разместил общедоступный текстовый комментарий, содержащий лингвистические признаки оправдания терроризма", — отмечается в сообщении.
Мужчину приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.