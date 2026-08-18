Самарскому адвокату вынесли приговор по делу о фиктивных выплатах

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор адвокату Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО), которого обвиняли в причастности к мошенничеству при получении выплат, сообщает региональное УФСБ.
Установлено, что адвокат ПАСО Антон Ефимов незаконно получил статус инвалида 2-й группы без соблюдения порядка, установленного законодательством РФ и без наличия на то законных оснований.
В последующем, подозреваемый обратился в Социальный фонд России для зачисления ему выплат по инвалидности. Всего за период с 2018 по 2024 гг. Ефимов незаконно получил более 3,5 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению.
Решением суда фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 4.4 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.