Самарскому адвокату вынесли приговор по делу о фиктивных выплатах

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор адвокату Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО), которого обвиняли в причастности к мошенничеству при получении выплат, сообщает региональное УФСБ.

Установлено, что адвокат ПАСО Антон Ефимов незаконно получил статус инвалида 2-й группы без соблюдения порядка, установленного законодательством РФ и без наличия на то законных оснований.

В последующем, подозреваемый обратился в Социальный фонд России для зачисления ему выплат по инвалидности. Всего за период с 2018 по 2024 гг. Ефимов незаконно получил более 3,5 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению.

Решением суда фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 4.4 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.