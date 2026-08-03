Дело о даче взятки экс-судье Ефанову приостановили после обысков

Уголовное дело бывшего главы Жигулевска и основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина снова приостановлено. По информации источников, его могли возобновлять, чтобы провести оперативные мероприятия в отношении возможного получателя взятки — бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Как сообщают источники, уголовное дело в отношении Курылина о даче взятки Ефанову было возобновлено на небольшой срок. За это время проводились обыски у семьи Ефанова. Как считают источники, обнаруженные данные могут сейчас быть использованы в гражданском процессе по иску прокуратуры к Ефанову.

Напомним, изначально в отношении Курылина возбудили уголовное дело о даче взятки. В материалах шла речь о машине Toyota, полученной теперь уже бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин мог находиться в Арабских Эмиратах.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова. Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него.

Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщал "Волга Ньюс", что прокуратура снова решила обжаловать решение суда о закрытии уголовного дела. Позже в распоряжении редакции оказалось решение кассационного суда, которым расследование в отношении Курылина возобновлено.

Гражданский процесс в отношении Ефанова касается его имущества. Генпрокуратура требует через суд конфисковать имущество экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова и членов его семьи на общую сумму 1,2 млрд рублей. Об этом недавно рассказал бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.