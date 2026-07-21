16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облсуд оставил в силе приговор по делу бывшего замглавы минздрава Майрамукаева Суд вынес приговор полицейскому за обещание передать взятку судье В Сызрани вынесли приговор женщине, оболгавшей соседей В Самаре вынесен приговор по делу о мошенничестве на 1 млрд со строительством порта Круизную компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей

Суды Происшествия

Облсуд оставил в силе приговор по делу бывшего замглавы минздрава Майрамукаева

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 513
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд 20 июля рассмотрел представление прокуратуры по делу бывшего замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева, бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова, а также бизнесменов Сослана Бериева и Сослана Дзансолова.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, по данным гособвинения с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года.

Кроме того, некоторым осужденным назначили дополнительные виды наказания — вероятно, детали станут известны позже, когда приговор отдадут сторонам. Майрамукаев всего выслушал три приговора суда. Путем частичного сложения наказаний назначил бывшему замминистра 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 45 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать ряд должностей на шесть лет и шесть месяцев. Также в пользу минздрава Самарской области взыскано более 53 млн рублей. Майрамукаев отправился на СВО.

В итоге по делу, где Майрамукаев проходил совместно с тремя подельниками, обжаловали несколько деталей, например, оправдание Ошуркова по одному эпизоду. Но приговор оставили без изменений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2