Облсуд оставил в силе приговор по делу бывшего замглавы минздрава Майрамукаева

Самарский областной суд 20 июля рассмотрел представление прокуратуры по делу бывшего замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева, бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова, а также бизнесменов Сослана Бериева и Сослана Дзансолова.

Напомним, по данным гособвинения с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года.

Кроме того, некоторым осужденным назначили дополнительные виды наказания — вероятно, детали станут известны позже, когда приговор отдадут сторонам. Майрамукаев всего выслушал три приговора суда. Путем частичного сложения наказаний назначил бывшему замминистра 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 45 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать ряд должностей на шесть лет и шесть месяцев. Также в пользу минздрава Самарской области взыскано более 53 млн рублей. Майрамукаев отправился на СВО.

В итоге по делу, где Майрамукаев проходил совместно с тремя подельниками, обжаловали несколько деталей, например, оправдание Ошуркова по одному эпизоду. Но приговор оставили без изменений.