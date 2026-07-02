Многодетный житель Чапаевска оборудовал майнинг‑ферму и нанес ущерб на 91 млн рублей

Чапаевский городской суд рассмотрел дело против арендатора нежилого помещения, некоего гражданина К., которого признали виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба энергокомпании при добыче криптовалюты, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Как выяснил суд, в 2023 г. мужчина оборудовал в арендованном помещении майнинговую ферму. Чтобы не платить за электроэнергию, он пошел на ряд незаконных действий. "Достоверно зная, что энергоснабжение объекта осуществляется по прибору учета, из корыстных побуждений он осуществил незаконное подключение к линиям электропередач, дополнительно установил силовой трансформатор и вмешался в работу прибора учета с целью безучетного потребления электроэнергии", — указывается в судебных материалах.

Сетевой компании причинен ущерб на общую сумму более 91 млн рублей.

При вынесении приговора суд принял во внимание, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, частично признал вину и гражданский иск, а также учел ряд смягчающих факторов: у мужчины четверо малолетних детей, есть проблемы со здоровьем у него и его близких, он помогает родственникам и характеризуется по месту жительства положительно.

В итоге гражданину назначили 1 год и 6 месяцев принудительных работ, при этом 10% его заработка будут удерживаться в пользу государства. Суд полностью удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.