16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Многодетный житель Чапаевска оборудовал майнинг‑ферму и нанес ущерб на 91 млн рублей С дроппера из Санкт-Петербурга взыскали 345 тыс. руб., украденные мошенниками у самарской пенсионерки Экс-чиновник, помогавший "дорожному подрядчику", не смог обжаловать приговор В Тольятти вычислили мошенника и назначили ему обязательные работы В Самаре вынесли приговор по громкому делу министра из Оренбурга

Суды Происшествия

Многодетный житель Чапаевска оборудовал майнинг‑ферму и нанес ущерб на 91 млн рублей

ЧАПАЕВСК. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 96
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Чапаевский городской суд рассмотрел дело против арендатора нежилого помещения, некоего гражданина К., которого признали виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба энергокомпании при добыче криптовалюты, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Как выяснил суд, в 2023 г. мужчина оборудовал в арендованном помещении майнинговую ферму. Чтобы не платить за электроэнергию, он пошел на ряд незаконных действий.  "Достоверно зная, что энергоснабжение объекта осуществляется по прибору учета, из корыстных побуждений он осуществил незаконное подключение к линиям электропередач, дополнительно установил силовой трансформатор и вмешался в работу прибора учета с целью безучетного потребления электроэнергии", — указывается в судебных материалах.

Сетевой компании причинен ущерб на общую сумму более 91 млн рублей.

При вынесении приговора суд принял во внимание, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, частично признал вину и гражданский иск, а также учел ряд смягчающих факторов: у мужчины четверо малолетних детей, есть проблемы со здоровьем у него и его близких, он помогает родственникам и характеризуется по месту жительства положительно.

В итоге гражданину назначили 1 год и 6 месяцев принудительных работ, при этом 10% его заработка будут удерживаться в пользу государства. Суд полностью удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2