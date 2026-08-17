В Самаре собрались 7 регионов ПФО на закрытии трудового сезона студенческих энергетических отрядов

В Самаре подвели итоги трудового сезона студенческих энергетических отрядов "Россети Волга". Впервые за всю историю проекта подведение итогов сезона прошло в очном формате и принимающей стороной выступили студенческие отряды Самарской области.

"Сотрудничество Российских студенческих отрядов с компанией "Россети" — важная страница в истории нашего движения. Именно они стали одним из первых работодателей РСО, с которого началась системная работа по организации деятельности студенческих отрядов на объектах компании. Проект студенческих энергетических отрядов на базе филиала "Самарские распределительные сети" даёт студентам возможность получить первый трудовой опыт в реальных производственных условиях, объективно оценить свои силы и определиться с профессиональным путём. При этом сама компания получает ценный ресурс — молодых, энергичных и мотивированных специалистов, которые в перспективе станут основой кадрового состава компании. Благодарю наших партнеров за доверие и многолетнее плодотворное сотрудничество!", — прокомментировал руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.

Такая практика сотрудничества Российских студенческих отрядов и компании, работающей в реальном секторе экономики, всецело соответствует масштабной задаче по ранней профориентации, о которой неоднократно говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона отмечал, что выстроенный диалог между молодежью, образовательными учреждениями и работодателями позволяет не просто готовить кадры, а растить будущих профессионалов, понимающих потребности отрасли изнутри.

Закрытие трудового сезона студенческих энергетических отрядов стало главным итоговым событием летней практики для студентов из семи регионов Приволжского федерального округа: Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика.

В течение полутора месяцев студенты под руководством опытных наставников решали производственные задачи: сбор и систематизацию технических данных по оборудованию, проведение испытаний высоковольтных линий электропередачи, ремонт первичного оборудования, работу с актами ограничения энергопотребления, а также оцифровку архивных документов. Такой формат практики позволил молодым специалистам не только закрепить теоретические знания, полученные в учебных заведениях, но и приобрести первые профессиональные навыки, которые в дальнейшем станут основой для их карьерного роста.

"Для нас этот трудовой сезон студенческих отрядов стал уже тринадцатым, и каждый год мы убеждаемся в эффективности данного формата. К нам приходят замотивированные ребята, искренне заинтересованные в энергетике. Особенно ценно, что часть из них после завершения практики возвращается к нам уже в качестве молодых специалистов, выстраивая профессиональную карьеру в нашей компании. Под руководством опытных наставников студенты не только получают первый трудовой опыт, но и вносят реальный, осязаемый вклад в производственные процессы, помогая нам решать важные задачи по развитию электросетевого комплекса", — отметила директор по управлению персоналом и организационному проектированию "Россети Волга" Наталия Колесникова.

Помимо производственной деятельности, для студентов была организована насыщенная досуговая и воспитательная программа. В течение сезона проходили творческие конкурсы, командообразующие игры, спортивные соревнования и турниры. Особое внимание уделялось экскурсионной составляющей: участники отрядов посетили действующие подстанции и объекты электросетевого хозяйства, встретились с ветеранами отрасли и представителями кадрового резерва, что позволило им лучше понять специфику работы энергетика и осознать социальную значимость профессии. Кроме того, студенты принимали участие в культурных мероприятиях.

По итогам всех конкурсов победителем 2026 года стал отряд "Энергетик" из Республики Мордовия. Победитель получит право представлять "Россети Волга" на закрытии трудового сезона студенческих отрядов Группы "Россети".

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.