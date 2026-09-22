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Молодежная политика Общество

Наставники из Самарской области вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три представителя Самарской области стали финалистами Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться". Среди них — Ирина Лобова, Кирилл Тарасов, Евгения Землянцева. Заключительный этап конкурса пройдет с 13 по 19 октября 2026 г. в Тульской области.

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодежи

Всего в финал вышли 400 лучших наставников страны, успешно прошедших отборочные испытания и полуфинал проекта. В число регионов-лидеров по количеству финалистов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

"В финал конкурса "Быть, а не казаться" из двух тысяч наставников со всей страны вышли 400 человек. Самой популярной номинацией стала — "Опытный наставник", на нее приходится более четверти всех финалистов. В октябре участники встретятся в Тульской области, где их ждут деловая и военно-спортивная игра, образовательная программа и защита авторских проектов. По итогам всех испытаний мы определим 106 победителей — их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах", — поделился руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В 2026 г. среди финалистов наиболее широко представлена номинация "Опытный наставник" — 27,5% от общего числа. На втором и третьем местах по популярности номинации "Наставник-лидер" — для координаторов и лидеров команд — 22,5%, а также "Начинающий наставник" — для юных наставников от 16 лет — 20%.

Программа финала объединит конкурсные, просветительские и командные форматы. Наставники примут участие в деловой и военно-спортивной игре, образовательной программе, а также представят и защитят авторские проекты.

"Финалистам предстоит не только представлять свои наставнические практики, но и сообща думать над тем, как эти подходы развивать дальше. Мы намеренно уходим от оценки базовых знаний и навыков: гораздо важнее реальный опыт работы с людьми, умение увлечь, поддержать и помочь раскрыться другому человеку. Для наших участников наставничество — осознанный выбор, миссия, которая перерастает в профессиональный путь. Финалистов ждет полноценная среда для роста: образовательные курсы от партнеров, персональные карьерные консультации и практические инструменты, чтобы тиражировать свои успешные решения в регионах. Каждый проект получит экспертную оценку — это поможет лучшим практикам и лучшим наставникам увеличить вовлеченную молодежную аудиторию", — отметил и. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко.

За три года конкурс "Быть, а не казаться" вырос в масштабное сообщество, которое работает с подрастающим поколением. Участниками становятся педагоги и руководители молодежных объединений, а также врачи-хирурги, спасатели международного класса, сантехники, начальники радиостанции, таможенные инспекторы, руководители театральной студии. Наряду с ними в проекте участвуют инструкторы патриотических и военно-спортивных клубов, специалисты по профилактической работе и молодые люди, которые только начинают свой путь в наставничестве.

Среди участников и финалистов есть и те, для кого наставничество стало продолжением служения стране. Номинации конкурса "Наставник на службе" и "СВОй наставник" объединяют сотрудников силовых структур, участников и ветеранов боевых действий, в том числе специальной военной операции. Возвращаясь к мирной жизни, многие из них находят в наставничестве возможность продолжить служение стране в качестве примера для молодого поколения. Они передают знания, практические навыки и собственное понимание ответственности, долга, взаимовыручки и любви к стране.

Интерес к проекту последовательно растет: в 2024 г. он собрал более 50 тыс. заявок, в 2025 г. — более 70 тыс. В этом сезоне — 80 тыс. заявок из 89 регионов России. Окружные этапы в 2026 г. прошли в Тюмени, Красноярске, Владивостоке, Волгограде и Суздале, объединив участников из всех федеральных округов.

В ходе полуфиналов участники сформулировали предложения для Кодекса наставника — этических правил сообщества. Документ представят в финале — на заключительном этапе конкурса.

После завершения конкурса лауреаты могут продолжить участие. Так в 2024 г. 53 победителя вошли в экспертное сообщество, еще 25 победителей и финалистов стали соорганизаторами Всероссийского патриотического форума в девяти регионах страны.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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