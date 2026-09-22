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Экономическая политика Экономика и бизнес

Малые технологические компании привлекли 448 млн рублей льготных средств на развитие

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область входит в топ-10 регионов России по объему льготного финансирования, привлеченного малыми технологическими компаниями (МТК). С начала 2026 г. региональные МТК привлекли 448 млн руб., благодаря инструментам Национальной гарантийной системы. Об этом сообщает минэкономразвития региона со ссылкой на данные Корпорации МСП.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Средства направлены на реализацию проектов в сфере обрабатывающего производства, научно-технической деятельности, а также в ИТ-секторе.

Сегодня в Самарской области зарегистрировано 146 МТК. Суммарная выручка этих предприятий за 2025 г. составила 34 млрд рублей.

Региональные МТК активно участвуют в закупках крупных государственных и корпоративных заказчиков. За первое полугодие 2026 г общий объем заключенных контрактов с участием МТК-поставщиков превысил 1,55 млрд рублей. Основной спрос со стороны крупнейших заказчиков приходится на программные продукты, компьютерное оборудование, машины, транспортные средства и ИТ-услуги.

90% всех МТК-поставщиков в регионе являются представителями малого и среднего предпринимательства. Среди ключевых потребителей их продукции — крупнейшие банки, а также компании атомной, авиационной и нефтегазовой отраслей.

"Малые технологические компании становятся важным звеном в цепочках поставок для крупной промышленности. Мы видим устойчивый рост их числа в регионе, их активность и динамичный рост. Поддержка МТК, которая действует на уровне региона и на уровне федерального центра, позволяет им быстрее воплощать в жизнь свои планы, выходить на новые рынки, участвовать в процессах импортозамещения и предлагать конкурентоспособные решения для реального сектора экономики", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе продолжается работа по совершенствованию механизмов поддержки малых технологических компаний. Это включает содействие в получении льготного финансирования, гарантийную поддержку и помощь в выходе на рынки крупных заказчиков. Работа ведется в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на поддержку предпринимательской инициативы и технологического развития.

Гид потребителя

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