Малые технологические компании привлекли 448 млн рублей льготных средств на развитие

Самарская область входит в топ-10 регионов России по объему льготного финансирования, привлеченного малыми технологическими компаниями (МТК). С начала 2026 г. региональные МТК привлекли 448 млн руб., благодаря инструментам Национальной гарантийной системы. Об этом сообщает минэкономразвития региона со ссылкой на данные Корпорации МСП.
Средства направлены на реализацию проектов в сфере обрабатывающего производства, научно-технической деятельности, а также в ИТ-секторе.
Сегодня в Самарской области зарегистрировано 146 МТК. Суммарная выручка этих предприятий за 2025 г. составила 34 млрд рублей.
Региональные МТК активно участвуют в закупках крупных государственных и корпоративных заказчиков. За первое полугодие 2026 г общий объем заключенных контрактов с участием МТК-поставщиков превысил 1,55 млрд рублей. Основной спрос со стороны крупнейших заказчиков приходится на программные продукты, компьютерное оборудование, машины, транспортные средства и ИТ-услуги.
90% всех МТК-поставщиков в регионе являются представителями малого и среднего предпринимательства. Среди ключевых потребителей их продукции — крупнейшие банки, а также компании атомной, авиационной и нефтегазовой отраслей.
"Малые технологические компании становятся важным звеном в цепочках поставок для крупной промышленности. Мы видим устойчивый рост их числа в регионе, их активность и динамичный рост. Поддержка МТК, которая действует на уровне региона и на уровне федерального центра, позволяет им быстрее воплощать в жизнь свои планы, выходить на новые рынки, участвовать в процессах импортозамещения и предлагать конкурентоспособные решения для реального сектора экономики", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В регионе продолжается работа по совершенствованию механизмов поддержки малых технологических компаний. Это включает содействие в получении льготного финансирования, гарантийную поддержку и помощь в выходе на рынки крупных заказчиков. Работа ведется в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на поддержку предпринимательской инициативы и технологического развития.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!