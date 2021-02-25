Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

В Самаре может появиться канатная дорога через Волгу — проект был презентован в ходе форума "Дни Франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарской области".

Презентацию провел член Франко-российской ТПП, генеральный директор ООО "ПОМА" Антон Чудаев. Планируется, что канатная дорога протяженностью 5,3 км пройдет от "Ладьи" до села Рождествено. Промежуточную станцию предлагается расположить на острове Рождественский, где также будет организована зона посадки и высадки пассажиров.

Строительство предполагается организовать в формате концессии.

"Канатная дорога "Самарская Лука" может стать системообразующим элементом этого района Самарской области, повысив транспортную доступность для местных жителей и увеличив туристическую привлекательность. Компания POMA готова оказать содействие в виде частной концессионной инициативы, а также в виде выполнения всего требуемого объема работ для запуска канатной дороги, с использованием нашего опыта в Нижнем Новгороде и Благовещенске", — сообщил Антон Чудаев.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов выразил готовность поддержать проект. "Мы рады, что в Самарскую область приходят инвесторы с амбициозными и масштабными проектами, реализация которых улучшит качество жизни наших граждан, повысит инвестиционную привлекательность всего региона в целом. Мы также готовы оказать инициаторам проекта необходимое содействие и помощь на всех этапах воплощения этих планов в жизнь", — отметил министр.

В ходе переговоров после презентации с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной было принято решение сформировать рабочую группу из представителей профильных министерств и ведомств, проработать варианты размещения станций и опор канатной дороги с учётом оптимальной технической и экономической целесообразности, а также с учётом мнений и предпочтений жителей города. Кроме того, стороны договорились о подготовке проекта "дорожной карты" реализации этого перспективного проекта.