Под Самарой создадут картодром международного класса

В Самарской области может появиться новый спортивный объект. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства во вторник, 2 июня.
Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова сообщила, что на территории города планируется создание современного картодронного комплекса с водоёмом для проведения спортивных мероприятий, тренировок, соревнований международного класса. Сейчас инвестпроект находится в стадии проработки.
Также в городе продолжается строительство "Волжских терм". В конце 2025 года учреждению выдали участок под вторую очередь с аквапарком.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?