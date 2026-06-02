Под Самарой создадут картодром международного класса

В Самарской области может появиться новый спортивный объект. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства во вторник, 2 июня.

Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова сообщила, что на территории города планируется создание современного картодронного комплекса с водоёмом для проведения спортивных мероприятий, тренировок, соревнований международного класса. Сейчас инвестпроект находится в стадии проработки.

Также в городе продолжается строительство "Волжских терм". В конце 2025 года учреждению выдали участок под вторую очередь с аквапарком.