Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 г. в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов. Как подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 г., особый акцент был сделан на развитие инвестиционной среды. "Сегодня в регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 триллиона руб.", — отметил губернатор.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В их числе — ввод в эксплуатацию современного логистического центра "Вайлдберриз", открытие нового корпуса Центральной заводской лаборатории ПАО "ОДК-Кузнецов" (одного из крупнейших в корпорации "Ростех"), а также ряд новых производств в сфере автокомпонентов, пищепрома и др.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан", — сказал Вячеслав Федорищев.

Росту инвестиций способствует развитие специальных площадок. Это индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". На них свои проекты реализуют 79 инвесторов, вложивших уже 48 млрд рублей и создавших 14,6 тыс. рабочих мест.

Флагманом привлечения инвестиций остается ОЭЗ "Тольятти", которая занимает 6-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Резиденты выпускают автокомпоненты, лекарства, стройматериалы, упаковку и многое другое.

Резидентами двух территорий опережающего развития ("Тольятти" и "Чапаевск") являются 76 компаний. Они вложили 41,9 млрд рублей, создали 14,6 тыс. рабочих мест и выплатили более 6,1 млрд руб. налогов. ТОР "Тольятти" сохраняет лидерство в стране по количеству резидентов.

В 2025 г. технопарк "Жигулевская долина" укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге. Сегодня его резидентами являются 326 стартапов и компаний.

В настоящее время ведется активная работа по созданию индустриального парка "Самара", который позволит создать более 3 тыс. рабочих мест. Также в планах — создание инвестплощадки в Сызрани и запуск третьей очереди ОЭЗ.

"Мы фокусируемся на комплексной поддержке инвесторов: от помощи в подборе площадки до административного сопровождения на всех этапах. Самарская область предлагает уникальные конкурентные преимущества: выгодное положение, мощный промышленный и научный потенциал, квалифицированные кадры", — говорит врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Повышение инвестиционной активности и создание необходимых условий для инвесторов — одни из задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций, где в режиме "одного окна" помогают с выбором площадки, мерами поддержки и запуском проекта. Обращаться можно по телефону 8 (800) 505-90-36.

