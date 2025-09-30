В Ставропольском районе построят многофункциональный комплекс с термами

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Два стратегических инвестиционных проекта в сфере туризма стали победителями конкурсного отбора Минэкономразвития по включению в программу льготного кредитования. Об этом на совещании правительства Самарской области во вторник, 30 сентября, сообщила министр туризма Екатерина Матвеева.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области