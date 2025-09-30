16+
Инвестиции Экономическая политика

В Ставропольском районе построят многофункциональный комплекс с термами

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Два стратегических инвестиционных проекта в сфере туризма стали победителями конкурсного отбора Минэкономразвития по включению в программу льготного кредитования. Об этом на совещании правительства Самарской области во вторник, 30 сентября, сообщила министр туризма Екатерина Матвеева.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Речь идет о строительстве акватермального комплекса "АТОЛЛ" в Тольятти. Его планируют открыть во втором квартале 2026 года.

Также господдержку получит проект многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе. Предполагается строительство отеля на 350 номеров, термального комплекса, создание визит-центра, центра восстановительной медицины, а также благоустройство прогулочных зон.

"В настоящее время ведутся проектные работы. Получение разрешения на строительство объекта запланировано на декабрь текущего года", — сообщила министр.

