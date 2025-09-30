В Ставропольском районе построят многофункциональный комплекс с термами

Два стратегических инвестиционных проекта в сфере туризма стали победителями конкурсного отбора Минэкономразвития по включению в программу льготного кредитования. Об этом на совещании правительства Самарской области во вторник, 30 сентября, сообщила министр туризма Екатерина Матвеева.
Речь идет о строительстве акватермального комплекса "АТОЛЛ" в Тольятти. Его планируют открыть во втором квартале 2026 года.
Также господдержку получит проект многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе. Предполагается строительство отеля на 350 номеров, термального комплекса, создание визит-центра, центра восстановительной медицины, а также благоустройство прогулочных зон.
"В настоящее время ведутся проектные работы. Получение разрешения на строительство объекта запланировано на декабрь текущего года", — сообщила министр.
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана