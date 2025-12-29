Ветеран СВО, вступивший в мобрезерв: "Защита Родины - это работа не только "за лентой", но и здесь, в тылу"

Житель Самары, ветеран СВО Максим Львов вернулся в Самару из зоны СВО и сейчас состоит в мобилизационном резерве Самарской области. Вместе с другими жителями областной столицы он участвует в защите критически важных объектов инфраструктуры. Он уверен: мир, в котором мы будем жить, зависит от того, какую позицию каждый из нас выберет сегодня.

В школьные годы Максим занимался спортом и был участником юношеской военно-патриотической организации "Вертолет", а будущую карьеру мечтал связать с воздушно-десантными войсками. В знаменитое гвардейское воздушно-десантное училище в Рязани ему пройти не удалось, но свою мечту самарец осуществил - служил в ВДВ. Срочную службу проходил в отдельной бригаде спецназначения в городе Асбесте, затем остался в армии по контракту, окончил школу прапорщиков и стал старшиной роты. Позже Максим получил образование - сначала в колледже связи, потом в университете. В 2024 году самарец решил отправиться на СВО.

"Сначала в военкомате мне отказали, потому что у меня многодетная семья, трое детей. Но я не мог остаться в стороне и решил пойти добровольцем, присоединившись к нашему казачьему штурмовому батальону БАРС-15 "Ермак". И тогда, и сейчас считаю, что принял правильное решение: свое Отечество нужно защищать любым способом", - делится мнением Максим Львов.

Со службой Максим не расстался - пополнил мобилизационный резерв региона. Его участники в течение года на два месяца и привлекаются к защите объектов критически важной инфраструктуры, сохраняя при этом постоянное место работы и заработную плату.

"Не каждый может отправиться на фронт с оружием в руках. Но защита Родины - это работа не только "за лентой", но и здесь, в тылу. Можно плести маскировочные сети, участвовать в сборе и отправке гуманитарных грузов. Я вступил в мобилизационный резерв Самарской области и подписал контракт с Министерством обороны РФ. Мы с товарищами защищаем критически важные объекты: электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другие энергообъекты. Это возможность внести свой вклад в защиту Родины, но при этом быть рядом со своими близкими", - отметил Максим Львов.

После возвращения с фронта Максим продолжает поддерживать связь с боевыми товарищами и занимается гуманитарной работой: участвует в погрузках, сборе и отправке посылок.

"Для меня важно быть примером для детей. Старший сын уже окончил машиностроительный техникум и служит в легендарной Псковской воздушно-десантной дивизии. Среднему сыну 14 лет, и он часто присоединяется к патриотическим мероприятиям нашего казачества. Дочка еще слишком мала, но и она, уверен, вырастет настоящим патриотом. Мы с женой воспитываем детей так, чтобы они ценили семью, любили Родину и были готовы встать на ее защиту, - говорит Максим Львов. - Уверен, что когда-нибудь мои внуки спросят, чем я занимался во время СВО. И для меня важно ответить им, что я защищал нашу страну".

Отметим, что на период сборов резервистам обеспечиваются бесплатное трехразовое питание, обмундирование, медобслуживание, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, денежная компенсация за наем жилья. Кроме того, для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.