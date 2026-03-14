В Самаре изымут три земельных участка для строительства соцобъектов

Администрация Самары начала процедуру изъятия земельных участков в Октябрьском районе под строительство новых образовательных учреждений — детского сада на 240 мест и школы вместимостью 650 человек.

"Мы подошли к важному этапу реализации масштабного инфраструктурного проекта. На основании проекта планировки подготовили постановление об изъятии нужных городу земельных участков, сейчас ведется их подробная оценка. Площадь и вместимость объектов определены в строгом соответствии с Генеральным планом Самары. Это решение открывает путь к строительству соцучреждений, важных для жителей микрорайона Пятой просеки. Сроки строительства будут определены совместно с правительством Самарской области позднее", — подчеркнул заместитель главы города Самары Данил Морозов.

Согласно постановлению администрации Самара, изъятию подлежат три земельных участка общей площадью более 28 тыс. кв. метров. На их месте планируется строительство 3-этажной общеобразовательной школы общей площадью более 8 тыс. кв. м со спортивной площадкой на прилегающей территории. Также проектом предусмотрено возведение 3-этажного детского сада площадью 3,7 тыс. кв. м с детскими игровыми площадками.

После оценки земельных участков специалисты департамента градостроительства администрации города Самары предложат их собственникам условия изъятия и подготовят соответствующие соглашения.

Напомним, что в конце 2025 г. был утвержден проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе. Постановление об утверждении документации по планировке территории с проектом планировки и межевания территории опубликовано на сайте администрации города Самары.