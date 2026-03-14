16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

В Самаре изымут три земельных участка для строительства соцобъектов

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Администрация Самары начала процедуру изъятия земельных участков в Октябрьском районе под строительство новых образовательных учреждений — детского сада на 240 мест и школы вместимостью 650 человек.

"Мы подошли к важному этапу реализации масштабного инфраструктурного проекта. На основании проекта планировки подготовили постановление об изъятии нужных городу земельных участков, сейчас ведется их подробная оценка. Площадь и вместимость объектов определены в строгом соответствии с Генеральным планом Самары. Это решение открывает путь к строительству соцучреждений, важных для жителей микрорайона Пятой просеки. Сроки строительства будут определены совместно с правительством Самарской области позднее", — подчеркнул заместитель главы города Самары Данил Морозов.

Согласно постановлению администрации Самара, изъятию подлежат три земельных участка общей площадью более 28 тыс. кв. метров. На их месте планируется строительство 3-этажной общеобразовательной школы общей площадью более 8 тыс. кв. м со спортивной площадкой на прилегающей территории. Также проектом предусмотрено возведение 3-этажного детского сада площадью 3,7 тыс. кв. м с детскими игровыми площадками.

После оценки земельных участков специалисты департамента градостроительства администрации города Самары предложат их собственникам условия изъятия и подготовят соответствующие соглашения.

Напомним, что в конце 2025 г. был утвержден проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе. Постановление об утверждении документации по планировке территории с проектом планировки и межевания территории опубликовано на сайте администрации города Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5