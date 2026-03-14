В Самаре изымут три земельных участка для строительства соцобъектов

Администрация Самары начала процедуру изъятия земельных участков в Октябрьском районе под строительство новых образовательных учреждений — детского сада на 240 мест и школы вместимостью 650 человек.
"Мы подошли к важному этапу реализации масштабного инфраструктурного проекта. На основании проекта планировки подготовили постановление об изъятии нужных городу земельных участков, сейчас ведется их подробная оценка. Площадь и вместимость объектов определены в строгом соответствии с Генеральным планом Самары. Это решение открывает путь к строительству соцучреждений, важных для жителей микрорайона Пятой просеки. Сроки строительства будут определены совместно с правительством Самарской области позднее", — подчеркнул заместитель главы города Самары Данил Морозов.
Согласно постановлению администрации Самара, изъятию подлежат три земельных участка общей площадью более 28 тыс. кв. метров. На их месте планируется строительство 3-этажной общеобразовательной школы общей площадью более 8 тыс. кв. м со спортивной площадкой на прилегающей территории. Также проектом предусмотрено возведение 3-этажного детского сада площадью 3,7 тыс. кв. м с детскими игровыми площадками.
После оценки земельных участков специалисты департамента градостроительства администрации города Самары предложат их собственникам условия изъятия и подготовят соответствующие соглашения.
Напомним, что в конце 2025 г. был утвержден проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе. Постановление об утверждении документации по планировке территории с проектом планировки и межевания территории опубликовано на сайте администрации города Самары.
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия