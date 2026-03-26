От создания современной образовательной инфраструктуры до подготовки кадров для достижения технологического суверенитета: молодежь представила инициативы в новую Народную программу "Единой России". Их поддерживает правительство РФ.

"Единая Россия" провела в Нижнем Новгороде третий окружной отчетно-программный форум "Есть результат!" на тему "Дети и молодежь".

Правительство отчиталось перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы партии в части создания условий для самореализации подрастающего поколения, развития современной образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовки кадров, в том числе для технологического суверенитета России.

В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодежных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО.

Развитие детей требует достойных условий обучения, поэтому "Единая Россия" вместе с правительством РФ серьезно модернизирует инфраструктуру образования, рассказал Владимир Якушев.

"По народной программе партии построено более 1700 школ, отремонтировано — свыше 6,5 тысяч. По инициативе партии в федеральный бюджет заложены серьезные средства на строительство и ремонт детских садов. Создано более 250 тысяч новых мест. Сейчас люди уже забыли, что значит занимать очередь в сад еще до рождения ребенка. В предложениях граждан эта тема практически не звучит. Также введены региональные компенсации родительской платы. Многие семьи полностью от нее освобождены. Для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание. Это — более 7 миллионов детей", — сообщил он.

При этом партия не только принимала решения, но и контролировала их реализацию через общественные штабы и "Партийный десант", в работе которых участвовали не только депутаты-единороссы и секретари первичек, но и родительские комитеты, общественные активисты.

По словам Владимира Якушева, "Единая Россия" формирует новую образовательную среду, ориентированную на технологическое развитие страны: партия вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России.

"Единая Россия" продвигает проект "Профессионалитет": при ее поддержке создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров "Точка роста". По инициативе Президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня.

"Единая Россия" обеспечивает финансирование инфраструктуры для занятий спортом и организует спортивные мероприятия: проводит марафон "Сила России" с открытыми тренировками от известных спортсменов (его участниками стали уже более 1,3 миллиона человек), запустила партпроект "Выбор сильных" и развивает адаптивный спорт через проект "Новая высота", который помогает возвращать к мирной жизни ветеранов специальной военной операции.

"Единая Россия" не решает судьбу молодежи без нее — партия работает вместе с молодыми людьми и предоставляет им широкие возможности для самореализации, подчеркнул Владимир Якушев.

"В прошлом году "Молодая Гвардия" отметила 20-летие. За эти годы молодогвардейцы делом доказали, что готовы участвовать в судьбе страны. В том числе — активной волонтерской работой в зоне проведения специальной военной операции, в приграничных и на освобожденных территориях. Это — тот самый искренний и деятельный патриотизм", — сказал он.

В воспитательную работу партия активно вовлекает вернувшихся с фронта бойцов, организует их встречи с детьми и молодежью, поддерживает развитие сети центров военно-спортивной подготовки.

Кроме того, "Единая Россия" реализует проект "ПолитЗавод", ставший мощным социальным лифтом для многих молодых лидеров, открывший им дорогу в реальную политику, муниципальную и государственную службу, в партийные структуры.

В свою очередь Дмитрий Чернышенко поблагодарил "Единую Россию" за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодежи: при непосредственном участии партии запущен новый нацпроект "Молодежь и дети" — в него вошли практически все меры поддержки молодых людей.

"Единая Россия" вместе с правительством РФ заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная "Единой Россией" и поддержанная президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ", — сообщил он.

Говоря о поддержке "Единой Россией" программы "Профессионалитет", Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это один из самых успешных проектов, который демонстрирует реальный результат. По его словам, партия добилась увеличения финансирования программы из федерального бюджета и выделения дополнительных средств на создание еще 20 кластеров по 11 отраслям.

"До конца 2030 года в "Профессионалитет" перейдет 100% колледжей России. Нам действительно удалось повысить престиж рабочих специальностей, которые так нужны стране. В прошлом году абитуриенты подали рекордное количество заявлений (на обучение в колледжах — прим. ред.) — почти 4 миллиона. Очень важно, что с помощью партии мы законодательно закрепили роль работодателя в "Профессионалитете" как равноправного участника образовательного процесса", — заявил вице-премьер.

Он добавил также, что "Единая Россия" стала, по сути, одним из самых главных добровольческих центров страны: активисты "Молодой Гвардии Единой России", волонтеры-единороссы с первых дней специальной военной операции действуют на "земле", обрабатывая тысячи заявок, в том числе от семей бойцов, собирая и отправляя тонны гуманитарных грузов на Донбасс и в Новороссию.

По его словам, прежде всего нужно обращать внимание на бойцов, вернувшихся с фронта, помогать их семьям, поддерживать молодые семьи, работать с подростками из группы риска.

"И здесь правительство рассчитывает на "Единую Россию" как на главного партнера, поскольку партия — не только автор законов, но и важнейший инструмент контроля качества на местах. И самое важное для нас — это надежный канал обратной связи от граждан", — подытожил вице-премьер.

На форуме традиционно работали шесть тематических круглых столов.

Их участники предложили создать в каждом городе пространства для самореализации молодежи, ввести в студенческих кампусах особый правовой режим по аналогии со свободными экономическими зонами, усилить обратную связь с властью. В сфере образования также необходимо построить не менее 100 новых детских садов и провести капремонт более 2200 дошкольных учреждений в регионах с нехваткой мест, возвести не менее 150 новых зданий школ в субъектах с наибольшей потребностью в учебных местах. Прозвучало предложение ввести мораторий на избыточную нагрузку школьников и учителей. Отдельная инициатива касалась создания новых лабораторий под руководством молодых исследователей и увеличения числа передовых инженерных школ до 100 к 2030 году.

Важно запустить федеральную программу подготовки гидов с боевым опытом для работы на военно-исторических маршрутах, ввести практические занятия по информационной безопасности, наращивать престиж комплекса ГТО, развивать инфраструктуру на селе и привлекать молодых специалистов: по аналогии с "Земским учителем" запустить программу "Земский тренер", ввести почетный статус "Спортивная семья России".

Кроме того, в новую Народную программу предложили включить развитие туристической инфраструктуры на заповедных территориях. Для этого нужно поддержать инвестпроекты по строительству гостиниц, аквапарков, горнолыжных курортов и оздоровительных комплексов, а также увеличить количество туристических маршрутов по регионам, включая патриотические — с посещением мест боевой славы.

Новая Народная программа — не формальный документ, а конкретный план действий, который партия готовит вместе с людьми, подчеркнул Владимир Якушев.

"Сильная, честная Народная программа, созданная вместе с молодежью — наш главный аргумент на выборах в Государственную Думу", — уверен он.

Секретарь Генсовета партии заверил, что "Единая Россия" всегда держит слово, выполняет взятые обязательства, — и люди это знают.

"Люди видят, результат — есть! "Единая Россия" вновь оправдает их доверие. Вместе мы обязательно победим!" — заключил Владимир Якушев.

Самарская область на форуме поделилась конкретными результатами, которыми мы гордимся:

"Движение Первых" — сегодня это уже более 320 тысяч ребят, тысяча первичных отделений по всему региону. Форум "иВолга" — стал настоящим социальным лифтом для талантливой молодежи и признан лучшим окружным форумом страны. Наши волонтеры и "Молодая Гвардия" с 2022 года ведут важнейшую гуманитарную миссию. Только за 2025 год ребята собрали и отправили 440 тонн помощи для жителей Курской и Белгородской областей, для наших бойцов и подшефного Снежного. Форум — отправная точка для формирования обновленной Народной программы. В ее основе, как и прежде, мнение жителей. Мы уже приступили к широкому обсуждению. Предложения, которые прозвучали сегодня на форуме, лягут в основу новых решений", — отметил секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу "Единой России" председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы "Единой России" по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ее работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

"Единая Россия" создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.