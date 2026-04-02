Общественник и патриот Роман Плотников стал участником предварительного голосования "Единой России"

Президент Корпорации "РосРегион Развитие", первый заместитель председателя самарской региональной общественной организации "Центр Плотниковых", многодетный отец и руководитель спортивного проекта "Детская теннисная лига" Роман Плотников лично подал документы в региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Он намерен выдвигаться в Самарскую губернскую думу.

"Предварительное голосование - важная партийная процедура. "Единая Россия" предоставляет кандидатам возможность в честной конкурентной борьбе определить лидеров, пользующихся наибольшим доверием людей. Я решил участвовать в предварительном голосовании, потому что понимаю: на мне лежит ответственность за будущее моих детей и их сверстников, а также чувствую силы и потребность внести свой посильный вклад в развитие Самарской области и страны", - подчеркнул Роман Плотников.

В регионе хорошо известны военно-патриотические и спортивные проекты Романа Владимировича. Общественная организация "Центр Плотниковых" объединяет одноименный военно-патриотический клуб, спортивные секции бокса, борьбы и футбола. В клубах и секциях занимается около 150 юношей и девушек. За все годы существования Центра в орбиту его деятельности было вовлечено свыше 2500 детей и подростков. Все тренировочные занятия - бесплатные.

Среди воспитанников Центра - мастера спорта, победители и призеры областных и всероссийских соревнований. Военно-патриотический клуб в разные годы четырежды удостаивался звания "Лучший военно-патриотический клуб Самарской области", получил десятки наград на соревнованиях различного уровня, неоднократно представлял Россию на международных форумах.

По итогам 2024 года проект "Центра Плотниковых" был признан лучшим в Приволжском федеральном округе в рамках конкурса "Герои Отечества", который реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО. За победу в номинации "Лучший военно-патриотический клуб ПФО" боролись 367 клубов из всех регионов округа. В конкурентной борьбе сильнейших самарский "Центр Плотниковых" был признан лучшим из лучших.

"Главным своим достижением мы считаем не регалии и кубки. Команда педагогов и наставников Центра гордится тем, что нам удалось помочь в становлении сотням молодых людей. 28 наших выпускников выбрали путь служения Отечеству - поступили в военные училища, успешно их окончили или проходят обучение сейчас. Это настоящие патриоты, защитники нашей Родины. Более 30 наших воспитанников выполняли и сегодня выполняют боевые задачи на полях сражений специальной военной операции и участвовали в военной кампании в Сирии", - поделился Роман Плотников.

С первых дней специальной военной операции "Центр Плотниковых" включился в работу по поддержке военнослужащих Российской Армии, мирных жителей воссоединившихся с исторической Родиной регионов, а также вынужденных переселенцев. Первая партия гуманитарной помощи в пункт временного размещения беженцев с Донбасса была доставлена уже 2 марта 2022 года. А 12 июня 2022 года, в День России, первый гуманитарный груз - послания от родных и близких, закупленные средства и оборудование - был передан непосредственно бойцам на передовую.

Осенью 2022 года, сразу после объявления частичной мобилизации, в структуре Центра было создано учебное спецподразделение из числа офицеров с опытом участия в боевых действиях. В Рощинском гарнизоне инструкторы три месяца помогали готовить к выполнению боевых задач полк 1443, сформированный из мобилизованных жителей Самарской области. Всего в зону специальной военной операции было отправлено 13 гуманитарных конвоев. Роман Плотников лично пять раз выезжал в зону СВО.

"По признанию самих ребят, каждая такая встреча для них - как ненадолго очутиться дома, вернуться к мирной жизни. Парни на передовой держатся с невероятной силой. И для них очень важно чувствовать поддержку и тепло родного дома. В каждую поездку мы доставляем на передовую письма поддержки от самарских детей. Когда видишь трогательную реакцию бойцов на эти послания, то особенно остро понимаешь: все это не зря. Мы верим в наших бойцов и будем поддерживать их до Победы!" - подчеркнул Роман Плотников.

С 2019 года по инициативе Романа Плотникова в Самарской области успешно реализуется проект "Детская теннисная лига 10s" - система турниров на базе специализированной программы Международной теннисной федерации. Проект позволил повысить доступность детских турниров по теннису для детей до 10 лет, решив проблему дефицита соревновательной практики для начинающих спортсменов.

С 2019 года Детская теннисная лига провела уже более 100 турниров. Участие в соревнованиях позволило сотням юных игроков быстрее приобрести навыки, развить тактическое мышление, а также раньше начать добиваться успехов в рамках Российского теннисного тура. В 2025 году Детская теннисная лига стала лауреатом Региональной теннисной премии "Самарская звезда". За большой вклад в развитие тенниса в Самарской области Роман Плотников включен в состав почетных членов Региональной общественной организации "Федерация тенниса Самарской области".