"Новые люди" в Самаре провели "Серебряную дискотеку"

Более чем 350 участников доказали, что возраст - не повод снижать ритм жизни.

В ТРЦ "Аврора Молл" в Самаре состоялась "Серебряная дискотека" - танцевальный фестиваль для людей старшего поколения в рамках проекта "Жить по-новому". Собралось более 350 участников. Гости мероприятия - жители элегантного возраста - наглядно показали, что энергия, интерес к жизни и желание двигаться вперед не зависят от цифры в паспорте.

Организатором события выступила партия "Новые люди" в рамках федерального проекта "Жить по-новому". Формат мероприятия вышел за рамки привычных досуговых встреч и стал площадкой для общения, движения и эмоциональной перезагрузки.

Депутат Самарской губернской думы от партии "Новые люди" Роман Маркаров подчеркнул, как важно создавать равные возможности для всех поколений:

"Мы считаем, что старшее поколение должно получать не меньше внимания и возможностей для активной жизни. Речь идет не только о досуге, но и о полноценном участии в культурной, общественной и социальной жизни. В рамках проекта "Жить по-новому" мы создаем пространство, где люди могут находить друзей, путешествовать, развиваться и чувствовать себя востребованными".

Проект "Жить по-новому" стартовал в 2025 году и уже объединил более 10 тысяч участников по всей стране. Сегодня движение охватывает 54 региона, включая Самарскую область.

Лидер партии Алексей Нечаев отмечает:

"Люди серебряного возраста могут жить ярко и интересно. Это простая идея, которую нужно реализовывать. Мы проводим танцы, разные мастер-классы. Устраиваем выставки, где старшее поколение показывает свои товары. Конечно, объединяем с нашей молодежью, которая обучает  пользоваться соцсетями и защищаться от мошенников. Это яркое сегодня, в котором мы строим будущее нашей страны".

В рамках проекта регулярно проходят не только танцевальные акции, но и образовательные мастер-классы, творческие встречи, фестивали и спортивные события. В Самарской области такие мероприятия организуются до четырех раз в месяц, формируя устойчивое сообщество активных людей старшего возраста.

Инициатива также отражает более широкий подход партии "Новые люди" к социальной политике: необходимость сбалансированного развития культурной среды и равного внимания к интересам разных поколений. В том числе речь идет о равном финансировании мероприятий как для молодежи, так и для граждан старшего возраста. Следующий танцевальный фестиваль в рамках проекта "Жить по-новому" состоится в ближайшее время и вновь объединит участников, для которых активная жизнь - это осознанный выбор, а не возрастное исключение.

