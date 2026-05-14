"Единая Россия" делает ставку на реальную помощь кандидатов предварительного голосования людям

В Самарской области кандидатов предварительного голосования "Единой России" ориентируют на реальную помощь жителям еще до выборов. Соответствующие рекомендации были поддержаны Президиумом Генерального совета партии.

Как подчеркнули в партии, кандидаты предварительного голосования должны активнее включаться в решение обращений граждан, поступающих через сайт естьрезультат.рф, не откладывая эту работу до завершения избирательной кампании.

С инициативой усилить работу с наказами жителей выступил член Генсовета партии, Герой России, участник предварительного голосования "Единой России" Владимир Сайбель. Он отметил, что многие вопросы, с которыми люди обращаются к кандидатам, можно решать уже сейчас совместно с партийцами, общественниками и благотворителями на местах.

"Многое из того, с чем люди приходят на встречи и что предлагают в Народную программу, не требует принятия обязательных партийных документов и масштабных государственных решений. Заявленные ими проблемы зачастую можно решить адресно и уже сейчас - действуя вместе с партийцами, нашими сторонниками, друзьями-общественниками и благотворителями на местах", - подчеркнул Владимир Сайбель.

По его словам, именно такая работа позволяет проверить готовность кандидатов помогать людям не на словах, а на деле еще до выборов.

"Считаю это правильным решением. Если можем помочь - должны помогать. Людям нужен не разговор о работе, а сама работа. Прошу всех коллег отнестись к этим рекомендациям максимально серьезно", - заявил Владимир Сайбель.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев также отметил, что особое внимание должно уделяться "малым делам" и повседневным запросам жителей.

"Очень многие предложения, которые поступают сегодня в Народную программу, не требуют каких-то больших программных решений. Надо идти и заниматься решением вопросов, которые беспокоят людей. Это главный запрос - тот запрос, который нам предъявляют люди. А мы на него должны очень четко, объективно ответить. На таких "малых" и "повседневных" делах во многом держится авторитет партии и доверие к ней людей, а значит - и все будущие победы "Единой России", - подчеркнул Владимир Якушев.

В партии отмечают, что лучшие практики работы с обращениями граждан должны становиться общим партийным стандартом. Отдельное внимание в ходе предварительного голосования партия традиционно уделяет поддержке участников специальной военной операции.

Также подчеркивается, что "Единая Россия" остается единственной политической партией в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов путем открытого всенародного голосования, предоставляя избирателям возможность самим формировать список кандидатов.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

