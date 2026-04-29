"Единая Россия" продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование

Уже зарегистрированы более чем четыре тысячи кандидатов.

"Конкурс превысил девять человек на место. От региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды "Единой России", - акцентировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

12% подавших заявки - участники СВО. Треть зарегистрированных кандидатов - женщины. Каждый пятый кандидат - до 35 лет. Каждый четвертый - действующий депутат.

"На предварительное голосование заявляются те, кто готов к серьезной и честной политической борьбе. Новичкам предстоит конкурировать как с опытными политиками, так и между собой. Но всех участников предварительного голосования должно объединять одно - стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми, как это всегда делала и делает "Единая Россия", - подчеркнул председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

До 29 мая идет регистрация избирателей, которые в последнюю неделю мая смогут отдать голоса за своих кандидатов. В системе предварительного голосования уже зарегистрированы 4,3 миллиона человек.

Активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской, Ростовской областей, Башкирии и Краснодарского края. В соотношении от общего числа избирателей в регионе лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области и Карачаево-Черкесская Республика.