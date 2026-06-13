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Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить мужчину, до смерти избившего дядю

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного, жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

По данным следствия, 20 октября 2025 г. обвиняемому позвонила его мать, которая пожаловалась на своего родного 53-летнего брата, в ходе конфликта ударившего ее несколько раз. Поскольку успокоить брата, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, у нее не получалось, женщина попросила сына помочь.

Приехавший мужчина во время беседы у подъезда дома № 21 по ул. Юбилейной несколько раз ударил дядю в лицо. Затем он повел родственника в квартиру и по пути нанес еще несколько ударов. После этого он уложил родственника спать. Однако нетрезвый мужчина после ухода племянника вновь отправился на улицу. Спустя некоторое время сестра обнаружила его лежащим на лестничной площадке и вызвала бригаду скорой помощи. Через месяц мужчина скончался в стационаре от кровоизлияния в головной мозг, осложнившегося его отеком.

Вину в содеянном подсудимый не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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