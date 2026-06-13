В Тольятти будут судить мужчину, до смерти избившего дядю

В Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного, жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.
По данным следствия, 20 октября 2025 г. обвиняемому позвонила его мать, которая пожаловалась на своего родного 53-летнего брата, в ходе конфликта ударившего ее несколько раз. Поскольку успокоить брата, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, у нее не получалось, женщина попросила сына помочь.
Приехавший мужчина во время беседы у подъезда дома № 21 по ул. Юбилейной несколько раз ударил дядю в лицо. Затем он повел родственника в квартиру и по пути нанес еще несколько ударов. После этого он уложил родственника спать. Однако нетрезвый мужчина после ухода племянника вновь отправился на улицу. Спустя некоторое время сестра обнаружила его лежащим на лестничной площадке и вызвала бригаду скорой помощи. Через месяц мужчина скончался в стационаре от кровоизлияния в головной мозг, осложнившегося его отеком.
Вину в содеянном подсудимый не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках