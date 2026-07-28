Самарца отправили в колонию за двойное убийство

Самарский областной суд вынес приговор по делу об убийстве двух человек. Фигурантом дела стал 60-летний житель Самары, которого обвиняли в умышленном причинении смерти двум лицам, в том числе человеку, действовавшему в рамках общественного долга, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Следствием и судом установлено, что трагедия случилась в ночь с 24 на 25 января 2025 г. в одной из квартир в Кировском районе. В тот вечер трое мужчин (двое из них были братьями) вместе распивали алкоголь. Между подсудимым и одним из братьев вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес первому потерпевшему не менее четырех ударов ножом в область жизненно важных органов. Второй брат, который не участвовал в конфликте, попытался остановить нападавшего и тоже получил удар ножом. Оба брата скончались на месте.
"Покинуть место преступления подсудимый не смог, поскольку дверь квартиры была заперта, а место нахождения ключа ему было неизвестно. Он позвонил в службу спасения и рассказал, что стал свидетелем конфликта, в ходе которого братья убили друг друга. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину", - поделились подробностями в прокуратуре Самарской области.
Суд признал фигуранта виновным в двойном убийстве и отправил его за решетку на 17 лет, отбывать срок предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения его ждет еще полтора года ограничения свободы. Также к подсудимому применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.
Пока приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках