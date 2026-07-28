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Преступления Происшествия

Самарца отправили в колонию за двойное убийство

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор по делу об убийстве двух человек. Фигурантом дела стал 60-летний житель Самары, которого обвиняли в умышленном причинении смерти двум лицам, в том числе человеку, действовавшему в рамках общественного долга, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Самарской области

Следствием и судом установлено, что трагедия случилась в ночь с 24 на 25 января 2025 г. в одной из квартир в Кировском районе. В тот вечер трое мужчин (двое из них были братьями) вместе распивали алкоголь. Между подсудимым и одним из братьев вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес первому потерпевшему не менее четырех ударов ножом в область жизненно важных органов. Второй брат, который не участвовал в конфликте, попытался остановить нападавшего и тоже получил удар ножом. Оба брата скончались на месте.

"Покинуть место преступления подсудимый не смог, поскольку дверь квартиры была заперта, а место нахождения ключа ему было неизвестно. Он позвонил в службу спасения и рассказал, что стал свидетелем конфликта, в ходе которого братья убили друг друга. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину", - поделились подробностями в прокуратуре Самарской области.

Суд признал фигуранта виновным в двойном убийстве и отправил его за решетку на 17 лет, отбывать срок предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения его ждет еще полтора года ограничения свободы. Также к подсудимому применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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