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Происшествия

Разыскивается 17-летняя жительница Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейскими разыскивается без вести пропавшая 17-летняя девушка из Тольятти, которая 27 июля ушла из дома, расположенного в Центральном районе города, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы разыскиваемой: на вид 17 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, волосы темные вьющиеся, глаза карие.                           

Была одета: футболка синего цвета, джинсы светлого цвета, кроссовки белого цвета.

На розыск несовершеннолетней после обращения родителей незамедлительно ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами подростка направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в ДЧ ОП по Центральному  району У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 93-48-62, 93-49-87  или 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33

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