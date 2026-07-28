Разыскивается 17-летняя жительница Тольятти

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Полицейскими разыскивается без вести пропавшая 17-летняя девушка из Тольятти, которая 27 июля ушла из дома, расположенного в Центральном районе города, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области