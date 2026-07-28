Мужчина погиб под "товарняком" в Самаре

Вечером 27 июля на 1113 км перегона ст. Мирная — ст. Зубчаниновка Куйбышевской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, переходивший железнодорожные пути, сообщает Центральное МСУТ СК России.
Ведомством организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.
Гражданам следует помнить о важности соблюдения мер предосторожности на железной дороге. Основные факторы, приводящие к травмам, включают несоблюдение правил безопасности, нахождение в неположенных местах, спешку и неосторожность, использование мобильных устройств, а также отказ от использования пешеходных мостов, тоннелей и настилов.