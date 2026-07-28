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Мужчина погиб под "товарняком" в Самаре

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 27 июля на 1113 км перегона ст. Мирная — ст. Зубчаниновка Куйбышевской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, переходивший железнодорожные пути, сообщает Центральное МСУТ СК России.

Фото: Центральный МСУТ СК России

Ведомством организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.

Гражданам следует помнить о важности соблюдения мер предосторожности на железной дороге. Основные факторы, приводящие к травмам, включают несоблюдение правил безопасности, нахождение в неположенных местах, спешку и неосторожность, использование мобильных устройств, а также отказ от использования пешеходных мостов, тоннелей и настилов.

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