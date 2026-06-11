В Самарской области погиб подросток, который переплывал реку на самодельном плоту

В деталях трагедии сейчас разбираются следователи Центрального МСУТ СК России.

ЧП произошло на Волге днем 11 июня. По предварительным данным, двое 15-летних подростков смастерили плот и в протоке реки Воложка вблизи села Рождественно Волжского района пытались переплыть реку. В итоге что-то пошло не так. Подростки оказались в воде без спасательных жилетов. Один из мальчиков утонул.

"Мы проводим проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в Центральном МСУТ СК России.