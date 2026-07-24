Следователи расследуют гибель двух подростков, утонувших в Борском районе

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Во время купания в реке Самара двое несовершеннолетних погибли. Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Фото: СУ СК по Самарской области