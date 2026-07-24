Следователи расследуют гибель двух подростков, утонувших в Борском районе

Во время купания в реке Самара двое несовершеннолетних погибли. Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Во время купания в реке Самара двое несовершеннолетних погибли. Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Следственное управление напоминает: каждый год из‑за пренебрежения простыми правилами безопасности люди гибнут на водоемах. Важно обучать детей основам безопасного поведения у воды. Отправляясь отдыхать к водоемам, стоит выбирать для купания только специально оборудованные и безопасные места. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра рядом с водой или в воде — ответственность за их безопасность лежит на взрослых.