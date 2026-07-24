За полгода количество погибших в ДТП в Самарской области снизилось на 12,8%

В среду, 22 июля 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую провел первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

В заседании комиссии приняли участие представители Государственной автомобильной инспекции ГУ МВД России по Самарской области, областного министерства транспорта и автомобильных дорог, ФКУ "Поволжуправтодор", муниципальных образований региона.

"Важнейшая для всех нас задача — снизить аварийность, обеспечить позитивную динамику статистических показателей дорожно-транспортной ситуации. При этом не стоит забывать о том, что безопасность дорожного движения — не просто статистика. За каждым ДТП стоит человеческая жизнь. Сегодня совместно обсудим вопросы, напрямую связанные с реализацией этой задачи", — открыл заседание комиссии Виталий Шабалатов.

О состоянии аварийности на территории Самарской области доложил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров. Он сообщил, что по итогам первого полугодия текущего года на автодорогах региона зарегистрировано 1473 дорожно-транспортных происшествий. При этом принимаемые меры позволили снизить количество погибших в ДТП на 12,8%. Тяжесть последствий в регионе снизилась с 5,7% до 5,2%, что ниже на 1,8%, чем по Приволжскому федеральному округу, и на 2% в целом по России.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин доложил о работе, которая проводится министерством в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2025 года на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Самарской области выявлено 11 аварийно-опасных участков автомобильных дорог.

Министерством совместно с Госавтоинспекцией Самарской области разработаны и утверждены 19 инженерных мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. В их числе установка и замена дорожных знаков и информационных щитов, нанесение поперечных шумовых полос, установка и замена светофоров, изменение режимов работы, перенос контактной сети троллейбусов. На всех выявленных аварийно-опасных участках автомобильных дорог обеспечено функционирование комплексов фото — и видеофиксации административных правонарушений.

Также министерством совместно с Госавтоинспекцией Самарской области разработаны и утвержден перечень из 290 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В настоящее время выполнено более 37% мероприятий.

Представитель ФКУ "Поволжуправтодор", в оперативном управлении которого находится 864,223 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения в границах Самарской области, сообщил, что в текущем году на указанных дорогах зарегистрировано 96 ДТП. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года количество ДТП сократилось на 30%, количество погибших на 8%, раненых — на 35%.

По итогам обсуждения председатель областного правительства поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог проанализировать причины повышения случаев ДТП на пешеходных переходах и принять необходимые меры.