В Тольятти Skoda Octavia сбила 6-летнего ребенка

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Во вторник, 14 июля, в 18:10 в Тольятти в ДТП пострадал 6-летний пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области