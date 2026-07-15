Лаборатория Тольяттиазота прошла процедуру подтверждения компетентности

Контрольно-аналитическая лаборатория центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) "Тольяттиазота" прошла процедуру подтверждения компетентности аккредитованного лица в соответствии с требованиями законодательства. Объектом испытания, входящим в область аккредитации, стал реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей AUS-32.

Оценка соответствия критериям аккредитации была проведена Ассоциацией аналитических центров "Аналитика". Пройдя процедуру инспекционного контроля, лаборатория ТОАЗа подтвердила работу в соответствии с международными и национальными стандартами, а также техническую грамотность, наличие необходимого оборудования, квалифицированного персонала и воспроизводимых методик.

Подтверждение аккредитации не ограничивается выдачей аттестата. Контрольно-аналитическая лаборатория Компании постоянно поддерживает свою компетентность и соответствие критериям. Это включает в себя регулярное участие в межлабораторных испытаниях, внутренние аудиты, обучение персонала и модернизацию лабораторного оборудования.

Елена Ермакова, заместитель главного инженера по качеству АО "ТОАЗ":

Деятельность современной исследовательской лаборатории напрямую связана с необходимостью подтверждения своей компетентности и беспристрастности. Данную процедуру лаборатория ЦЗЛ проходит ежегодно, что позволяет гарантировать достоверность проведенных испытаний и увеличить степень доверия заказчиков. Это значительно повышает конкурентоспособность на рынке и открывает доступ к участию в крупных тендерах и проектах, где наличие аккредитации является обязательным требованием.