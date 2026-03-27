Нефтехимики Новокуйбышевска награждены за создание эффективной системы корпоративного эковолонтёрства

АО "ННК" награждено дипломом за создание эффективной системы корпоративного эковолонтерства, объединяющей экологические, образовательные, социальные инициативы и за организацию мероприятий по уборке и благоустройству территорий. Наградами в рамках движения "Экоравновесие" также были отмечены и самые активные сотрудники — два волонтера предприятия получили благодарственные письма "За личный вклад в сохранение природы Самарской области и неравнодушную жизненную позицию".
Торжественная церемония награждения активистов #ЭкоРавновесие-2025 прошла 25 марта — на встрече активисты подвели итоги работы прошлого года и дали старт экологическим проектам и акциям 2026 года.
В 2025 году под эгидой корпоративной программы "Платформа добрых дел" в Новокуйбышевской нефтехимической компании проведено более 20 важных и полезных экоакций, которые прошли в разных уголках Самарского региона. Участниками мероприятий стали более тысячи человек. Экологические проекты много лет объединяют не только заводчан, но и их семьи. Ряды волонтеров предприятия прирастают: ветераны производства, школьники "Роснефть-классов".
В 2025 году предприятие стало победителем всероссийского экологического субботника "Зеленая весна", а также награждено дипломом за инициативу и значимый вклад в сохранение окружающей среды.
Эти награды не удивляют, ведь в 2025 году командой нефтехимиков было сделано немало. Экологическое волонтерство на предприятии развивается по разным направлениям: сотрудники участвуют в субботниках, высадке деревьев, в акциях по оздоровлению рек, озер и родников, ухаживают за городскими скверами и природой волжских островов, проводят экоуроки и мастер-классы, вносят свой вклад в охрану уникального живого мира региона, уделяют большое внимание формированию осознанного экологического поведения сотрудников.
В минувшем году они организовали более 20 социально значимых и экологических акциях. Дружной командой выходили волонтёры на субботники на берега Волги и озера Берёзовое, а также на ежегодные марафоны чистоты в Новокуйбышевске. Нефтехимики привели в порядок более 30 гектаров городских и заводских территорий, вывезли свыше 5 тонн мусора. По итогам акций по восполнению водных биоресурсов в акваторию Саратовского водохранилища выпущено почти 235 тысяч мальков стерляди и сазана.
Одной из приоритетных целей стратегии "Роснефть-2030" является повышение эффективности процессов обращения с бытовыми отходами. В 2025 году волонтеры предприятия отправили на переработку более 300 кг макулатуры и 520 килограммов пластиковых крышек. Также было собрано более 100 килограммов отработанных элементов питания. Вырученные от переработки средства направлены на благотворительную помощь.
