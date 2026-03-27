16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экология Общество

Нефтехимики Новокуйбышевска награждены за создание эффективной системы корпоративного эковолонтёрства

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "ННК" награждено дипломом за создание эффективной системы корпоративного эковолонтерства, объединяющей экологические, образовательные, социальные инициативы и за организацию мероприятий по уборке и благоустройству территорий. Наградами в рамках движения "Экоравновесие" также были отмечены и самые активные сотрудники — два волонтера предприятия получили благодарственные письма "За личный вклад в сохранение природы Самарской области и неравнодушную жизненную позицию".

Фото: предоставлено АО "ННК"

Торжественная церемония награждения активистов #ЭкоРавновесие-2025 прошла 25 марта — на встрече активисты подвели итоги работы прошлого года и дали старт экологическим проектам и акциям 2026 года.

В 2025 году под эгидой корпоративной программы "Платформа добрых дел" в Новокуйбышевской нефтехимической компании проведено более 20 важных и полезных экоакций, которые прошли в разных уголках Самарского региона. Участниками мероприятий стали более тысячи человек. Экологические проекты много лет объединяют не только заводчан, но и их семьи. Ряды волонтеров предприятия прирастают: ветераны производства, школьники "Роснефть-классов".

В 2025 году предприятие стало победителем всероссийского экологического субботника "Зеленая весна", а также награждено дипломом за инициативу и значимый вклад в сохранение окружающей среды.

Эти награды не удивляют, ведь в 2025 году командой нефтехимиков было сделано немало. Экологическое волонтерство на предприятии развивается по разным направлениям: сотрудники участвуют в субботниках, высадке деревьев, в акциях по оздоровлению рек, озер и родников, ухаживают за городскими скверами и природой волжских островов, проводят экоуроки и мастер-классы, вносят свой вклад в охрану уникального живого мира региона, уделяют большое внимание формированию осознанного экологического поведения сотрудников.

В минувшем году они организовали более 20 социально значимых и экологических акциях. Дружной командой выходили волонтёры на субботники на берега Волги и озера Берёзовое, а также на ежегодные марафоны чистоты в Новокуйбышевске. Нефтехимики привели в порядок более 30 гектаров городских и заводских территорий, вывезли свыше 5 тонн мусора. По итогам акций по восполнению водных биоресурсов в акваторию Саратовского водохранилища выпущено почти 235 тысяч мальков стерляди и сазана.

Одной из приоритетных целей стратегии "Роснефть-2030" является повышение эффективности процессов обращения с бытовыми отходами. В 2025 году волонтеры предприятия отправили на переработку более 300 кг макулатуры и 520 килограммов пластиковых крышек. Также было собрано более 100 килограммов отработанных элементов питания. Вырученные от переработки средства направлены на благотворительную помощь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5