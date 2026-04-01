В Новокуйбышевске представили альбом о редком орлане-белохвосте для школ Самарской области Волонтёров КНПЗ отметили за активность В Самарской области в 2026 г. посадят и восстановят 850 га леса В Загородном парке высадят сотню новых деревьев Нефтяных пятен и гибели рыбы не обнаружено на Волге под Самарой

В Новокуйбышевске представили альбом о редком орлане-белохвосте для школ Самарской области

Предприятия Самарской производственной площадки "Роснефти" поддержали просветительский проект по созданию альбома, посвященного редкому орлану-белохвосту. В основу издания легли исследования орнитологов национального парка "Самарская Лука", которые проводились в рамках грантовых проектов Компании и нацелены на сохранение популяции птицы, занесённой в Красную книгу России и международную Красную книгу.

Специалисты адаптировали результаты многолетних исследований и разработали материал, который можно широко примять в сфере образования.

В Новокуйбышевске для учеников начальных классов провели экологический урок, посвященный орлану-белохвосту.

Урок организовали волонтеры АО "Новокуйбышевский НПЗ" совместно с орнитологами национального парка "Самарская Лука". Школьникам рассказали об особенностях образа жизни орлана-белохвоста, его роли в экосистеме, местах обитания и гнездования. Основой занятия стал альбом — новое просветительское издание, подготовленное на основе полевых исследований. Книга уже передана в школы и библиотеки города и будет использоваться как на уроках, так и во время экологических экскурсий.

Альбом стал итогом комплексной работы, проводимой в регионе при поддержке "Роснефти". С 2023 года Самарская группа предприятий компании реализует грантовую программу по сохранению орлана-белохвоста. В проекте участвуют ученые и волонтеры, которые ведут системное изучение популяции редкой птицы на территории национального парка.

Исследования проходили в два этапа. На первом специалисты определяли гнездовые участки орлана-белохвоста, выявляя ключевые территории его обитания. На втором этапе с использованием оборудования дистанционного наблюдения фиксировались демографические показатели: количество яиц в кладках, число вылупившихся и успешно покинувших гнезда птенцов. Вблизи гнезд были установлены камеры видеонаблюдения, что позволило получить уникальные данные о поведении птиц в естественной среде и сформировать обширную базу фото- и видеоматериалов.

По итогам полевых экспедиций орнитологи составили подробную карту гнездований орлана-белохвоста и определили комплекс биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и восстановление популяции. В частности, были скорректированы туристические маршруты: их перенесли на безопасное расстояние от мест гнездования, чтобы минимизировать фактор беспокойства в период размножения птиц.

Исследования такого масштаба на территории "Самарской Луки" проводились впервые и стали важным этапом в формировании научной базы для дальнейшей работы по сохранению вида. По предварительным оценкам специалистов, сегодня в регионе в период гнездования насчитывается более 250 особей орлана-белохвоста, выявлено 10 гнездовых участков. Полученные в ходе мониторинга данные позволяют говорить о положительной динамике и прогнозировать дальнейший рост численности популяции.

Отдельное внимание в рамках проекта уделяется экологическому просвещению. Новый альбом объединяет научные данные и доступную подачу материала: он содержит иллюстрации, фотографии и картографические материалы, позволяющие наглядно познакомить школьников с редким видом. Проведение открытых уроков, распространение издания в образовательных учреждениях и использование его в экскурсионной деятельности направлены на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе.

В компании подчеркивают, что подобные инициативы являются частью системной экологической политики. "Роснефть" реализует комплексные программы по сохранению биоразнообразия и поддерживает исследования редких видов животных в различных регионах России. В числе таких проектов — программы по изучению и защите белого медведя, атлантического моржа, белой чайки, дикого северного оленя и других представителей фауны.

Экологический урок в Новокуйбышевске стал не только образовательным мероприятием, но и частью масштабной научной и природоохранной работы, направленной на сохранение орлана-белохвоста и устойчивое развитие экосистем Среднего Поволжья.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

